Die Außerirdischen kommen in die Bremer Botanika

Von: Elisabeth Gnuschke

Nanu, wer hat sich da im grünen Gewächshaus, in der Botanika, versteckt? Etwa ein Außerirdischer? Gut möglich, denn bald heißt es wieder „Botanika goes space“. © Botanika Bremen

Bremen – Wollen Sie „echte“ Ghostbusters sehen, eine Lichtschwertshow bestaunen oder auch klingonische Spezialitäten probieren? Nun, dann sind Sie am ersten Wochenende in der Botanika in Horn richtig. Da heißt es „Botanika goes space“.

Am Wochenende 3./4. September geht Bremens grüne Entdeckerwelt auf Höhenflug: Bei „Botanika goes space“ treffen die Besucher auf eindrucksvolle Lichtschwertshows, originalgetreue Raumschiffmodelle sowie Cosplayer aus den unterschiedlichsten Universen, berichtete jetzt eine Sprecherin. Da sich spacige Typen gern verkleiden, gibt es auch einen Kostümwettbewerb. Zu gewinnen sind unter anderem begehrte Sammlerfiguren. Außerdem erhalten die Teilnehmer einen Rabatt auf den regulären Eintrittspreis, wie es heißt.

In der Botanika (Deliusweg 40) verwandeln sich die asiatischen Landschaften in ferne Planeten. So wird der Japanische Garten zur Bühne für die Lichtschwertshows von „Saberproject“, das Entdeckerzentrum wird zur Raumschiff-Kulisse und das Foyer sowie die Sonderausstellungsflächen werden von zahlreichen Ausstellern bevölkert. „Mittendrin sorgen die Cosplayer für gute Stimmung und glänzende Kinderaugen“, sagte die Sprecherin. Erwartet werden Mitglieder der „German Garrison“, dem größtem „Star-Wars“-Kostümclub weltweit, so heißt es jedenfalls. Mitglieder von „Trekdinner“ Bremen und Oldenburg, von „European Regiment of 405th“ und den „Ghostbusters“ mitsamt Nachbau des markanten Filmautos „Ecto One“ haben sich ebenfalls angekündigt. Der Verein „USS Vision“ führt Kinder mit Experimenten an naturwissenschaftliche Themen heran, und Star-Smutje Tim de Sade bietet Kostproben klingonischer Spezialitäten an. Musik gibt’s auch: Das Bremer Kaffeehaus-Orchester lässt sich von der Cantina-Band inspirieren.

Das Angebot der Aussteller reicht den Angaben zufolge von Büchern über Filme bis zu filmgetreuen Modellbauten und 3-D-Drucken. Außerdem stehen Fotoshootings auf dem Plan.

„Botanika goes space“ findet am 3. und 4. September jeweils von 10 bis 18.00 Uhr statt. Tickets sind vorab online erhältlich oder am Veranstaltungstag an der Kasse. Es gelten die regulären Eintrittspreise (elf Euro für Erwachsene, sechs Euro für Kinder).

Weitere Informationen gibt es unter „www.botanika-bremen.de“.