Bremen: Demonstrieren verboten

Bremen – Die Innenbehörde hat eine für Sonnabend, 24. Oktober, geplante Demo durch die Innenstadt unter dem Titel „Kein Verbot für schwarz-weiß-rot“ verboten. Der Veranstalter, eine Einzelperson, hat dagegen Rechtsmittel eingelegt.

Laut Innenressort setze sich der Aufzug überwiegend aus Teilnehmern der rechten und rechtsextremistischen Szene zusammen. Unter anderem werden Gegendemonstrationen, insbesondere aus dem linksextremistischen Lager, befürchtet. Angesichts des Infektionsgeschehens im Corona-Risikogebiet Bremen bestehe die Gefahr einer Auseinandersetzungen zwischen den Gruppierungen und somit erhöhte Ansteckungsgefahr. Sämtliche Großveranstaltungen im Stadtgebiet sind seit geraumer Zeit verboten.

Bremen verbietet rechten Aufzug: Bundesweite Aufrufe für Demo

Wie berichtet, war es am Wochenende bereits in Bremerhaven (kein Risikogebiet) zu einer Demo (ohne Marsch durch die Stadt) von NPD und der Partei „Die Rechte“ mit etwa 40 Teilnehmern gekommen. Sie protestierten damit gegen Bremens Verbot, Reichskriegsflaggen in der Öffentlichkeit zu zeigen. Entsprechende Flaggen wurden bei Kundgebung gezeigt. Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht hatten das für rechtens erklärt. 700 Gegendemonstranten fanden sich zusammen.

Zurück ins Risikogebiet Bremen: Für die geplante Demo am 24. Oktober war laut Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) auf der Internetseite der Partei „Die Rechte“ geworben worden. Zudem gebe es bundesweite Aufrufe zur Teilnahme, auch von der NPD. Und auch für Bremen werde dazu aufgerufen, schwarz-weiß-rote Fahnen mitzubringen, um gegen das Verbot von Reichskriegsflaggen zu protestieren.

Bremen verbietet rechten Aufzug: Polizei bereitet sich auf Großeinsatz vor

Wenn eine „so große Gruppe von rechtsextremistischen Demonstranten die zu ihrem Symbol gewordenen Flaggen schwenkt, erzeugt dies ein aggressives und einschüchterndes Klima“, begründete Mäurer sein Verbot. Zwangsläufig würden „Bilder an die Schrecken vergangener totalitärer Regime“ wachgerufen. Die Versammlung bedrohe „das friedliche Zusammenleben der Bürger“. Ferner führte Mäurer das Infektionsgeschehen an, das durch das Zusammentreffen der Lager befördert werde, zumal sich nach Einschätzung der Verfassungsschützer „fast die gesamte gewaltorientierte linksextremistische Szene Bremens“ an den Protesten gegen den Aufzug beteiligen werde. Die Polizei richtet sich unterdessen auf einen Großeinsatz am Sonnabend ein. Drei Bündnisse haben Gegendemos angemeldet. gn

Bremen und Corona: Inzidenzwert fast bei 100

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Land Bremen ist erneut deutlich gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsressorts sind am Mittwoch 142 neue Infektionen bekanntgeworden, davon 134 in der Stadt Bremen. Sie gilt seit etwa zwei Wochen als Risikogebiet, da der als kritisch festgelegte Sieben-Tage-Inzidenzwert von 50 Infektionen auf 100 000 Einwohner überschritten wurde. Am Mittwochabend lag er laut Ressort bei 99,9 für die Stadt Bremen (Bremerhaven: 22,9).

Seit Ausbruch der Pandemie wurden im Land 3 866 Covid-19-Fälle bekannt (Stadt Bremen: 3 543), davon gelten 2 593 Menschen inzwischen als genesen, 63 sind gestorben. Aktuell zählt das Ressort im Land 1 210 (+91) bestätigte Infektionen, davon 1 172 in der Stadt Bremen. 85 Corona-Patienten liegen in Bremer Kliniken (neun aus dem Umland), davon 15 auf Intensivstationen, sechs werden beatmet, heißt es. Infektionen bei Bewohnern und Mitarbeitern gibt es in der Stadt Bremen in zwölf Altenheimen sowie in drei Behinderteneinrichtungen.

In der vergangenen Woche wurden insgesamt rund 15 200 Corona-Tests durchgeführt – täglich rund 2 170. Zum Vergleich: In der Anfangszeit der Pandemie gab es 400 Tests am Tag. gn