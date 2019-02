Demenzexperten geben Einblick in ihr Tätigkeitsfeld

Seit 2015 werden Demenzexperten im Sozial- und Gesundheitswesen am Erwin-Stauss-Institut unter dem Dach des Bildungszentrums der Bremer Heimstiftung ausgebildet. Jetzt trafen sich frühere Absolventen zum Erfahrungsaustausch und gaben den Teilnehmern des aktuellen Kurses Einblick in ihr Tätigkeitsfeld.

Bremen - „Ich bin begeistert von dem, was ich gelernt habe und wende es tagtäglich bei der Arbeit an“, sagt Karin Sräga, Krankenschwester im St.-Joseph-Stift. Sie hat die Fachweiterbildung zur Demenzexpertin vor zwei Jahren absolviert. Seitdem hat sich in ihrem Haus einiges getan: Zwei Tage in der Woche kümmert sich die 49-Jährige ausschließlich um Patienten mit einer Demenz oder kognitiven Einschränkungen. Dienstags bittet sie mit Unterstützung von Ehrenamtlichen zum Demenzfrühstück. „Das findet in vertrauter Atmosphäre statt und kommt richtig gut an - bei den Betroffenen, ihren Angehörigen, aber auch bei den Ärzten, die hin und wieder vorbeischauen“, erzählt Sräga.

Diese und weitere Maßnahmen, die Patienten mit Demenz den Krankenhausaufenthalt erleichtern sollen, erarbeitete sie im Rahmen der Fortbildung. Mehr noch: „Ich wurde geschult, einfühlsam und angemessen auf Betroffene zu reagieren und kann dadurch dazu beitragen, angespannte Situationen zu entschärfen“, betont die Krankenschwester. In ihrer neuen Funktion wird Sräga oft von den Stationen angefordert. „Die Kollegen sind vielfach erstaunt, was ich in kurzer Zeit durch ein Gespräch mit einem desorientierten oder verunsicherten Patienten alles bewirken kann“, sagt sie. Wie wichtig diese Art der Zuwendung ist, zeigt eine von ihr geführte Dokumentation. „Die Zahl der an Demenz erkrankten Menschen im Krankenhaus steigt“, so Sräga.

Diese Erfahrung hat auch Kathy Draeger, Krankenschwester in der Geriatrie des Klinikums Nord, gemacht. Als Demenzexpertin entwickelte sie ein pflegerisches Konzept zur Aktivierung und Beschäftigung von betroffenen Patienten und wendet es oft an. „Über ein Spiel, Gesang oder gemeinsame Mahlzeiten kommt ein Mensch mit Demenz gut in den Tag. Das entlastet in der Folge meine Kollegen“, so die 48-Jährige. Das in der Fachweiterbildung erworbene Wissen gibt sie gerne weiter. „Ich biete interne Fortbildungen an und habe mich als Demenzbeauftragte auf den Stationen etabliert.“ Den anderen Experten berichtete sie von den aktuellen Plänen in ihrem Haus: Hier soll eine demenzsensible Station eingerichtet werden.

„Genau das wollen wir bewirken: Die Demenzexperten sollen vom Austausch profitieren, indem sie von anderen Projekten hören“, erklärt Sandra Rehme, Referentin für Weiterbildung am Erwin-Stauss-Institut, die zu dem Treffen eingeladen hatte. Um dabei zu sein, haben einige Teilnehmer weite Wege auf sich genommen. So zum Beispiel Claudia Schindewolf von der „Diacom Altenhilfe“ in Eschwege, die ihren Mitstreitern ein Kreativangebot für Angehörige von Menschen mit Demenz vorstellte. „Um solche Dinge zu realisieren, braucht man einen langen Atem und viel Idealismus.“

Alexandra Geib, die im Stadtteilhaus Kattenesch der Heimstiftung in einem Wohnbereich für dementiell erkrankte Menschen mit herausforderndem Verhalten arbeitet, berichtet von mehr Einzelbeschäftigung und Angeboten in Kleingruppen sowie Aktivitäten von nur zehn Minuten, weil genau das dem Bedürfnis der Betroffenen entspreche. Die Inneneinrichtung des Demenzbereiches will sie gemeinsam mit den Bewohnern anlehnend an deren Gewohnheiten und Biografien gestalten. gn

Neuer Kursus

Der nächste Kursus zum Demenzexperten startet am 9. September. Interessierte können sich bis zum 9. August unter 0421/3387923 oder per E-Mail (info@esi-bremen.de) im Erwin-Stauss-Institut anmelden. Kontakt:

www.esi-bremen.de