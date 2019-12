Dementer Mann seit Tagen vermisst: Wo ist Fritz Falk-Rolke?

Der 71-jährige Fritz Falk-Rolke wird seit vergangenen Mittwoch vermisst. Der stark demente Mann verließ eine Wohneinrichtung in der Bremer Neustadt.

Bremen - Fritz Falk-Rolke wird seit Mittwoch, 11. Dezember, 19.30 Uhr, vermisst. Der 71-Jährige verließ am Mittwochabend die Wohneinrichtung an der Gastfeldstraße in Bremen-Neustadt und wurde kurz darauf noch in einer nahegelegenen Billardhalle gesehen. Vergangenen Freitag wurde er zudem an einer Tankstelle in Brinkum gesehen, wo er in einen Wagen einstieg. Fritz-Falk Rolke ist stark dement und desorientiert, aber sehr agil und beweglich, teilt die Polizei mit.

Beschreibung: Fritz Falk-Rolke

Der Vermisste ist 1,80 Meter groß, hat eine dünne Statur, weiße, volle Haare und einen weißen Vollbart. Er trägt einen weißen Pullover mit rotem Streifen, eine helle Hose, schwarze Schuhe und ist vermutlich ohne Jacke unterwegs. Herr Falk-Rolke ist Brillenträger und hat ein Hämatom unter dem Auge.

+ Wer hat den 71-Jährigen gesehen? Foto: Polizei

Die Polizei fragt: „Wer hat Fritz Falk-Rolke gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?“ Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/3623888 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rubriklistenbild: © dpa