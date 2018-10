Leben an der Weser – Deichhäuser in der Überseestadt

Bremen. Das seit wenigen Monaten fertiggestellte Neubauprojekt „Deichhäuser“ besteht aus drei Gebäudeteilen mit insgesamt 118 Mietwohnungen. Das Objekt im Kommodore-Johnsen- Boulevard 36-40 im hinteren Teil der Überseestadt, in Richtung alten Molenturm, bietet vorrangig Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen von ca. 60 bis 120 Quadratmetern Größe. 65 Prozent der Wohnungen sind bereits bezogen.

Alle Interessierten können sich in der Musterwohnung an diesem Wochenende ein genaues Bild von der Ausstattungsqualität und den Zuschnitten der Wohnungen und vor allem von dem attraktiven Weserblick machen. Highlights aller Wohnungen sind unter anderem eine hochwertige Einbauküche, Fußbodenheizung und Eichenholzparkett in allen Zimmern sowie der lichtdurchflutete Stil mit bodentiefen Balkonfenstern und 2,7 m lichter Deckenhöhe. Integrierte Raffstoreanlagen und Videogegensprechanlagen ergänzen den hohen Wohnkomfort. Großzügige Balkone und Terrassen – viele mit unverbaubarem Weserblick – komplettieren den maritimen Lebenstil am Wasser.

Gerade die Badezimmer mit bodentiefer Dusche und ggf. Wanne, in vielen Fällen ergänzt durch ein weiteres Gäste-Bad, entsprechen geschmacklich und qualitativ dem neuesten Baustandard. Auch an Abstellmöglichkeiten in den Wohnungen und separate Kellerabteile ist gedacht. Die unter dem Gebäude befindliche Tiefgarage bietet nicht nur den Autos der Mieter ausreichend Platz, auch ein Car-Sharing-Anbieter stellt hier drei Fahrzeuge für die Bewohner zur Verfügung. Von der Tiefgarage gelangt man über einen geräumigen Lift auf die Wohngeschosse aller Gebäudeteile. Die barrierearme Bauweise des Neubauprojektes überzeugt Menschen in allen Altersklassen und bietet die Gelegenheit des Zusammenlebens von Jung und Alt.

Dass das Gebäude in einer energieeffizienten Bauweise nach den neuesten Energiestandards errichtet wurde, bedarf eigentlich keiner Erwähnung. Dennoch führt dies zu einem erheblichen Einsparpotenzial bezogen auf die immer wichtiger werdende „zweite Miete“ – die Betriebskosten.

„Mit dem Projekt Deichhäuser haben wir eine der letzten freien Flächen der Hafenkante geschlossen und runden dieses Quartier wunderbar ab. Durch den nicht einmal 100 Meter von unserem Bauprojekt entfernten Stadtstrand – „Waller Sand“ genannt - wird der Erholungswert für die Mieter noch einmal unheimlich bereichert. Als Mieter der Deichhäuser erfährt man, wie wunderbar wohnenswert die Überseestadt ist“, ergänzt Vertriebsleiter Christian Rau von der Justus Grosse Projektentwicklung.

Kontakt:

Weitere telefonische und schriftliche Auskünfte erteilt gerne die Firma Justus Grosse Projektentwicklung, Frau Elisabeth Klein, Telefon 0421/ 30 80 68 93 oder per E-Mail: wohnungen@justus-grosse.de, Web: www.deichhäuser.de

Eine Beratung findet an diesem Sonntag (07.10.2018) von 14 bis 16 Uhr und kommenden Mittwoch (10.10.2018) von 16 bis 17 Uhr in der Musterwohnung Kommodore-Johnsen-Boulevard/Ecke Hessensteinstraße statt. Gerne können auch individuelle Besichtigungstermine vereinbart werden.