Dach eines Gebäudes gerät in Brand - keine Verletzten

Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Gebäudebrand in den Ortsteil Alte Neustadt alarmiert worden. Beim Eintreffen stand der Dachbereich in Flammen.

Der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ist am Mittwochabend um 19.13 Uhr ein Feuer in der Häschenstraße, im Stadtteil Alte Neustadt, gemeldet worden. Mehrere Anrufer meldeten von dort eine starke Rauchentwicklung. Aufgrund der Meldungen wurden der Einsatzleitdienst, die Feuerwachen 1, 2 und 4, die Freiwillige Feuerwehr Neustadt sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Insgesamt waren 18 Einsatzfahrzeuge mit rund 60 Kräften vor Ort. Beim Eintreffen der Kräfte brannte es im Dachbereich eines viergeschossigen, noch im Bau befindlichen Gebäudes. In dem zweigeschossigen Dachaufbau war aus unbekannter Ursache in einer Gaube ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr, und über zwei Drehleitern bekämpft und gelöscht. Bereits um 19.45 Uhr konnte vom Einsatzleiter „Feuer in der Gewalt" gemeldet werden. Zurzeit werden Teile der Dachhaut und einer Holzterrasse aufgenommen um Glutnester abzulöschen. Durch das schnelle und umsichtige Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Zur Schadenhöhe konnte keine Angabe gemacht werden. Die Kripo hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.