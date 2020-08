Unwissentlich mit Coronavirus infiziert? Große Unsicherheit in Bremen durch Panne an bayrischen Teststationen

In Bayern ist es zu einer größeren Panne bei den Corona-Tests für Reiserückkehrer gekommen. Das Bremer Gesundheitsressort empfiehlt den Bremern nun einen erneuten Test.

In Bayern ist es zu einer massiven Panne bei den Corona-Tests für Reiserückkehrer gekommen.

ist es zu einer massiven bei den für gekommen. Positive Testergebnisse können nicht mehr zugeordnet werden.

können nicht mehr zugeordnet werden. Das Bremer Gesundheitsressort empfiehlt Bremern, sich vorsichtshalber erneut testen zu lassen.

Bayern/Bremen - An Corona-Teststationen, die an bayerischen Autobahnen stationiert sind, war es zu einer Panne gekommen. Rund 44.000 Menschen mussten nach einer Verzögerung auf ihre Testergebnisse warten. Darunter waren nach Informationen der ARD auch 900 Reiserückkehrer mit einem positiven Testergebnis. Zu der Verzögerung sei es durch eine unerwartet hohe Angebotsnutzung sowie Probleme bei der Übertragung der Daten gekommen, wie der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf, erklärte. Zum Teil seien die Formulare unvollständig oder schwer leserlich gewesen.

An­zahl Dif­fe­renz zum Vor­tag Fälle in den letzten 7 Tagen 7-Tage-Inzi­denz Todes­fälle Bremen: 1.851 +6 39 5,7 56 Bayern: 53.298 +314 1.175 9,0 2.631 Gesamt: 225.404 +1.390 7.391 8,9 9.236 Quelle: rki.de Stand: 18.8.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 8:20 Uhr)

Das Bremer Gesundheitsressort rät den Bremern nun zu einer erneuten Testung in der Hansestadt, auch wenn sie bereits in Bayern getestet wurden. Die Empfehlung richtet sich an alle, die an grenzübergangsnahen Teststellen getestet wurden und noch keine Information über ihr Ergebnis erhalten haben. Grund sei auch ein positiver Fall bei einer Person aus Bremen. Diese sei an einem Grenzübergang in Bayern getestet und über ihr positives Ergebnis informiert worden.

Coronatest-Panne in Bayern: Bremen will auf Nummer sicher gehen

Eine Kontaktaufnahme durch das zuständige Gesundheitsamt sei jedoch bislang nicht erfolgt. Senatorin Claudia Bernhard erklärt, dass Bremen nun auf Nummer sichergehen wolle und daher einen erneuten Corona-Test empfehle. „Wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen und müssen dringend vermeiden, dass es eine unkontrollierte Ausbreitung von Infektionen in Bremen gibt“, sagt sie.

+ Mit Blick auf zuletzt steigende Corona-Infektionszahlen warnte die bayerische Staatsregierung vor Nachlässigkeit und startete eine Testoffensive. © Sven Hoppe / picture alliance / dpa

Unter den Tests in Bayern seien nach Angaben der Deutschen Presseagentur 46 positive Ergebnisse, die nicht zugeordnet werden können und somit 46 Urlaubsrückkehrer, die nicht wissen, dass sie infiziert sind. Aufgrund einer Datenpanne können sie nicht mehr zugeordnet werden und die Wahrscheinlichkeit, dass das noch passiert, wird als gering eingestuft. Außerdem wurde ein Mitarbeiter des Dienstleisters Eurofins, der für Bayern Corona-Tests an Autobahnraststätten vornimmt, nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks, selbst positiv auf das Virus getestet. Daraufhin hätten sich auch die Kontaktpersonen des Mitarbeiters, darunter Ehrenamtliche in Quarantäne begeben müssen. Der Kontakt habe bei der Übergabe der Teststation Donautal-Ost an der A3 bei Passau stattgefunden.

Coronavirus-Test in Bayern: Probleme auch an der Teststation am Flughafen

Nach Informationen des Bayerischen Rundfunk (BR) sei es auch am Flughafen München zu Problemen und Verzögerungen bei den Corona-Tests gekommen. Eine Spanierin aus der als Risikogebiet eingestuften Region Katalonien sei bei der Einreise in München getestet worden und habe zum Zeitpunkt des Berichts bereits fünf Tage auf ihr Ergebnis gewartet. Die Familie, bei der die Spanierin wohnt, habe sich in häusliche Quarantäne begeben. Sie sei verwundert, dass das Testergebnis so lange auf sich warten lässt.

Das für die Tests zuständige Unternehmen Ecolog habe dem BR bestätigt, dass es Probleme gab. Die noch ausstehenden Ergebnisse sollten wenige Tage später übermittelt worden sein und der CEO des Unternehmens erklärte, dass die Probleme behoben sein sollten.

In #München wurden am Freitag 53, am Samstag 27 sowie am Sonntag, 16. August (Stand 23.59 Uhr), 49 neue #Coronavirus-Fälle bestätigt. Damit sind bislang insgesamt 7.718 Infektionen gemeldet. Mehr Infos unter https://t.co/8EsX6vLnyK pic.twitter.com/2TQnMWgbrN — Stadt München (@StadtMuenchen) August 17, 2020

In Bodenwöhr im Landkreis Schwandorf nahm eine Person, die ebenfalls auf ihr Testergebnis einer bayerischen Teststation wartete, an einer Feier teil. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass diese Person infiziert ist. Infolgedessen mussten 120 Kontaktpersonen in Quarantäne. Laut Mittelbayerischer Zeitung hatte sich der Mann an einem Donnerstag testen lassen. Am Sonntag erhielt er das positive Ergebnis - nach der Feier. Der Mann hatte der Zeitung erklärt, dass ihm zugesagt worden sei, über ein positives Ergebnis innerhalb von 24 Stunden informiert zu werden. Er ging demnach davon aus, nicht infiziert zu sein.

Corona-Tests an Bremer Stationen laufen reibungslos - nur die App macht Probleme

In Bremen laufen die Teststellen nach Aussage des Gesundheitsressorts reibungslos. Teststellen sind am Flughafen Bremen sowie in der Messehalle und in Bremerhaven eingerichtet. Zu technischen Problemen kommt es allerdings bei der Übermittlung über die Corona-Warn-App. Testergebnisse liegen im Regelfall innerhalb von 24 Stunden vor. Sollte eine Person positiv getestet werden, wird ihr das Ergebnis sofort telefonisch mitgeteilt.

+ Für alle Fluggäste werden am Flughafen München kostenlose Corona-Tests angeboten, Verzögerungen gibt es auch dort. Am Bremer Flughafen läuft laut Gesundheitsressort alles reibungslos. © Matthias Balk / picture alliance / dpa

Corona-Test in Bremen: Positive Ergebnisse werden telefonisch mitgeteilt

Mit der Corona-App gebe es allerdings in einzelnen Fällen Probleme bei der Eintragung der Ergebnisse. Der Grund sind technische Probleme der App selbst. Durch diese kann es dazu kommen, dass in der App fehlerhafte Informationen angezeigt werden. Über positive Ergebnisse werden die Betroffenen aber in jedem Fall telefonisch informiert.

Wer sicher sein möchte nach einem Test in Bayern, kann sich in Bremen erneut testen lassen, soll sich jedoch bitte zuerst an die Telefonnummer 115 wenden. Eine Testung ist in der Ambulanz in der Messehalle in Bremen und in der Corona-Zielpraxis in Bremerhaven jedoch auch ohne vorherigen Anruf möglich. Unter der Telefonnummer erhalten Bremer Informationen rund um das Coronavirus. Sie ist nicht nur aus der Stadtgemeinde erreichbar, sondern auch aus Bremerhaven. Das Gesundheitsressort sowie die Gesundheitsämter Bremen und Bremerhaven informieren zudem fortlaufend auf ihren Websites.

Rubriklistenbild: © Sven Hoppe / picture alliance / dpa