Alkoholverkauf außer Haus an Hotspots in Bremen zu bestimmten Zeiten verboten

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) droht eine Sperrstunde an, sollten sich die Bremer angesichts des Coronavirus weiterhin so sorglos verhalten wie zuletzt an den Wochenenden.

Bremen. Die Bremer hatten ihre Chance, und die meisten haben sich auch am Wochenende an die Corona-Auflagen gehalten. Aber eben etliche auch nicht. Am Dienstag kündigte Innensenator Ulrich Mäurer an, welche Konsequenzen nun in Bremen gezogen werden.

Menschenmassen vor Bars und Kiosken trotz Corona-Einschränkungen in Bremen

Polizei in Bremen schließt zwei Lokale wegen Verstößen gegen Hygieneregeln

Senat kündigt am Dienstag neue Maßnahmen gegen Corona-Verstöße an

Update vom 16. Juni: Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hat am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz des Bremer Senats ein Maßnahmen-Paket gegen mögliche Coronavirus-Verstöße von Feiernden angekündigt. Eine neue Allgemeinverfügung für die Stadt Bremen gilt in drei Gebieten: an der Schlachte, an Hauptbahnhof und Discomeile sowie im Gebiet zwischen Humboldtstraße und Weser in der Östlichen Vorstadt, dem Viertel. Die Regeln seien in enger Absprache mit den Bremer Gastronomen entstanden. Die Gebiete könnten sich in den kommenden Tagen noch leicht verändern, sagte Mäurer.

Konkret umfasst die Bremer Allgemeinverfügung ein an Freitagen und Samstagen ab 22 Uhr geltendes Außer-Haus-Verkaufsverbot von Alkohol. Auch Abende vor Feiertagen sind davon betroffen. Nicht betroffen sind Gastro-Betriebe, in denen Alkohol an Tischen ausgeschenkt wird. Polizei und Ordnungsamt werden die Umsetzung dieser Regelung weiterhin verstärkt kontrollieren. Hundertschaften der Polizei, die betroffene Plätze räumen, werde es aber nicht geben, sagte der Innensenator. Stattdessen werde es unter anderem entsprechende Lautsprecherdurchsagen und Platzverweise geben, betonte der SPD-Politiker.

Angesichts der Hunderttausenden Toten, die das Coronavirus bereits weltweit gefordert hat, verstehe Ulrich Mäurer nicht, wie manche Personen derart sorglos wie zuletzt feiern würden, ohne dabei auf die geltenden Corona-Regeln zu achten. Sicher sei laut Ulrich Mäurer, dass die erhobenen Maßnahmen nicht alle Verstöße von Feiernden vermeiden könnten. Weitreichendere Einschränkungen, beispielsweise eine Sperrstunde, solle es allerdings auch künftig nicht geben, so Mäurer. (kom)

Update vom 15. Juni: Wie das genau aussieht, das wird der Senat in Bremen am Dienstag beraten. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hatte am Freitag angedroht, sollten sich die Bremer weiter so sorglos verhalten, werde er eine Sperrstunde oder ein Alkoholverbot ab Mitternacht einführen. Er wolle das Wochenende abwarten.



Das Wochenende – es brachte in der Nacht zu Sonnabend Trubel an der Sielwallkreuzung. Bis zu 500 Menschen, so die Polizei, tummelten sich dort, verstießen gegen Abstands- und Hygieneregeln, spielten Fußball, zündeten Feuerwerkskörper, beschädigten Polizeiautos. Einige Personen leisteten den Angaben zufolge bei Kontrollen Widerstand.

Corona-Partys: Polizei schließt zwei Lokale in Bremen

Das war noch nicht alles. Die Polizei schloss in der Innenstadt von Bremen zwei Lokale, wie die Sprecherin des Innenressorts auf Nachfrage sagte. Es habe dort „erhebliche Verstöße“ gegen die Hygieneregeln gegeben. Nun werde geprüft, ob die Lokale die Konzepte umsetzen und wieder öffnen dürften. Mäurer kündigte an, mit konkreten Vorschlägen in den Senat zu gehen. Welche das sind, dazu wollte er noch nichts sagen. Die Einsatzlage am Wochenende habe ihn bestärkt, Konsequenzen zu ziehen.“ Mäurer: „Wir dürfen unsere neuen Freiheiten nicht durch das bierselige unbekümmerte Verhalten bestimmter Gruppen aufs Spiel setzen.“ Klar sei, dass er größere Menschenansammlungen nicht mit Polizeieinsätzen auflösen werde. Dies, so der Senator, hätte nur Solidarisierungseffekte zur Folge „sowie die nächste, womöglich dann auch aggressiv aufgeladene Ansammlung eine Straßenecke weiter“. Mäurer betonte: „Am Ende können wir nur weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus verhindern, wenn die Menschen aus Einsicht und Überzeugung nicht zu übermütig werden.“

Am Montagabend meldete das Gesundheitsressort für das Land Bremen insgesamt 1 596 (+1) bestätigte Infizierte. Davon gelten 1 350 (+29) Menschen als genesen. Aktuell gibt es 198 aktive Corona-Fälle. 28 Patienten liegen in Kliniken, drei werden laut Ressort beatmet.

Die #Polizei #Bremen war am Wochenende gemeinsam mit dem #Ordnungsamt verstärkt im Stadtgebiet unterwegs, um auf die Einhaltung der #Corona Rechtsverordnung zu achten. An der #Sielwallkreuzung hielten sich teilweise bis zu 500 Personen auf.



Alle Infos: https://t.co/Uw3s7bB810 — Polizei Bremen (@BremenPolizei) June 14, 2020

Wegen Corona-Partys in Bremen: Innensenator droht mit Sperrstunde und Alkoholverbot

Ursprüngliche meldung vom 12. Juni: Ordnungsamt und Polizei in Bremen hätten – vor allem in Zusammenhang mit Alkohol – Trauben von Menschen vor Lokalen festgestellt, Bekannte und Freunde umarmten sich, begrüßten sich mit Küsschen, schüttelten Hände, berichtete der Senator. Mäurer: „Wer sich so verhält, gefährdet sich und andere ganz erheblich.“ Zudem seien Menschenansammlungen weiterhin verboten. Das mühsam Erreichte werde durch diese Sorglosigkeit gefährdet.



Mäurer betonte: „Wir dürfen uns nicht in falscher Sicherheit wiegen. Das Virus ist noch mitten unter uns.“ Auch Lokalbetreiber zeigten in Sachen Abstand und Maskenpflicht ein „erschreckend geringes Problembewusstsein“. Der Senator erwägt daher neue Einschränkungen. Sollten am Wochenende erneut viele Verstöße festgestellt werden, droht er mit einer Sperrstunde ab 1 Uhr oder einem Verkaufsverbot für Alkohol nach Mitternacht.



Coronavirus-Lockerungen: Diese Regeln gelten in Bremen

Es können sich mehrere Angehörige aus zwei Haushalten im öffentlichen Raum treffen. In geschlossenen Räumen sind Veranstaltungen mit maximal 20 Personen möglich, wenn ein Hygienekonzept vorliegt. Bei Veranstaltungen im Garten, auf der Parzelle oder ähnlich umfriedeten Flächen im Freien liegt die Grenze bei 50 Personen. Für beide Fälle wird die einschränkende „Zwei-Haushalts-Regel“ aufgehoben. In geschlossenen Räumen muss eine Teilnehmerliste geführt werden. Messen bleiben verboten.

Restaurant- und Kneipenbesuche sind möglich. Es gelten ein Thekenverbot, Sitzplatz- und Bedienpflicht. Bars - im Sinne von Einraumeinrichtungen mit Tresen - bleiben weiterhin geschlossen.

Hotels und Ferienwohnungen dürfen öffnen, Campingplätze ebenso. Sporthallen und Fitnessstudios dürfen unter Auflagen wieder öffnen. In Niedersachsen gelten andere Corona-Regeln.