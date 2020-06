Nach Corona-Partys in Bremen: Innensenator droht mit Sperrstunde ab 1 Uhr

Menschen etwa zu sorglos?

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) droht eine Sperrstunde an, sollten sich die Bremer angesichts des Coronavirus weiterhin so sorglos verhalten wie zuletzt an den Wochenenden.

Bremen. Deutliche Worte hat zum Wochenende Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) in Sachen Corona gesprochen. Er droht am Freitag eine Sperrstunde an, sollten sich die Bremer angesichts des Coronavirus weiterhin so sorglos verhalten wie zuletzt an den Wochenenden.