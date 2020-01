„Bremen Classic Motorshow“: Fragen und Antworten

Chromglanz, Nostalgie und leuchtende Augen – die „Bremen Classic Motorshow“ in den Messehallen auf der Bürgerweide gilt als Auftakt der Oldtimersaison in Deutschland.

Autofreie Innenstadt? Nun, für die Bürgerweide gilt das nicht – schon gar nicht in der Zeit von Freitag bis Sonntag, 31. Januar bis 2. Februar. Dann nämlich ist dort Zeit für die nunmehr 18. Ausgabe der „Bremen Classic Motorshow“, zu der die Organisatoren mehr als 40 .000 Besucher erwarten.

Bremen - Fragen und Antworten zu dem Bremer PS- und Nostalgie-Spektakel, das als Auftakt der Oldtimersaison in Deutschland gilt.

Was ist wo zu finden?

Präsentationen von mehr als 100 Oldtimer-Clubs sehen die Besucher in den Hallen 1, 2, 4, 5 und 6. Hinzu kommt die internationale Oldtimer-Verkaufsausstellung in den Hallen 4, 5 und 6. Und dann gibt es noch die Fahrzeugbörsen. Während das Parkhaus für Oldies und Youngtimer auf vier Rädern reserviert ist, bieten Privatleute Motorräder in Halle 1 an. Das Thema einer Sonderschau in Halle 1 heißt „70 Jahre Motorrollerkultur in Deutschland“. Beim Teilemarkt in den Hallen 7 und 8 gibt es – erraten! – Ersatzteile, Literatur und Zubehör.

Was steckt hinter dem diesjährigen „Motorshow“-Motto „Rivalen“?

In Halle 5 stehen sich sieben berühmte Paarungen klassischer Kontrahenten gegenüber, darunter die Luxus-Roadster Mercedes 300 SL und BMW 507 – aber auch Manta und Capri.

Wo steht das älteste Exponat?

Im Foyer der Stadthalle (ÖVB-Arena) begrüßt die Benz „Victoria“ Nummer 99 von anno 1894 die Besucher. Das ist Europas ältestes für den Straßenverkehr zugelassene Fahrzeug (Stand 1 O 02).

Wem gehört dieses Auto?

Die „Victoria“-Motorkutsche zählt zu den Stars des Einbecker „PS-Speichers“. Die Einbecker sind mit drei Ständen auf der „Bremen Classic Motorshow“ vertreten – aus gutem Grund: Am 17. Juli eröffnet im südlichen Niedersachsen Europas größte Oldtimer-Sammlung. Mehr als 2 .500 Autos, Motorräder und Nutzfahrzeuge werden dort dann auf einer Fläche von 18. 000 Quadratmetern gezeigt. In Halle 4 am Stand 4 C 10 zeigt der „PS-Speicher“ Exponate aus den „PS-Depots“, die erst ab Sommer zugänglich sind – beispielsweise einen 1929er Adler „Favorit“ 8/35 im Originalzustand, der als Taxi in Berlin im Einsatz war, und einen Panhard „Dyna X“ aus den 50er Jahren.

Gibt‘s noch weitere Nutzfahrzeuge?

Ja, zum Beispiel den Kalmar-DAF. Er war in den 60ern als Postwagen in Schweden sehr verbreitet. Mit dem Lenkrad auf der rechten Seite und einer Schiebetür war er ein praktisches Postauto: Schiebetür auf, Post raus – fertig. In Bremen präsentiert das DAF-Forum einen Kalmar-DAF auf der Basis eines DAF 44 mit einem luftgekühlten Zweizylinder-Boxermotor in einer Werkstattszenerie (Halle 2, Stand 2 A 23).

Das Postauto wirkt eher vernunftgesteuert. Ist auch Verrücktes dabei?

Einen 63er Chevrolet „Nova“ mit 1. 000 PS und zehn Litern Hubraum zum Beispiel – am Clubstand von „Drag Racing Germany“ (Stand 6 A 10 in Halle 6). Ebenfalls dort: ein 68er Chrysler „Newport“ mit 6,2 Litern Hubraum. Er ist zwei Tonnen schwer, zwei Meter breit und „mit einer Länge von sechs Metern genauso tief wie der Messestand lang“, wie eine Sprecherin es formuliert. Auch etwas Bremisches findet sich bei „Drag Racing Germany“ – eine Borgward „Isabella“ von 1954 mit 2.000 PS. Der Wagen schafft 325 Kilometer pro Stunde – nichts für die autofreie Innenstadt. Dieser umgebaute Borgward ist erstmals überhaupt auf einer Messe zu sehen. Der Wagen wird am Stand in Halle 6 zerlegt, um die Automatik vor Publikum zu überholen.

„Bremen Classic Motorshow“: Zeiten und Preise

Die „Bremen Classic Motorshow“ dauert von Freitag bis Sonntag, 31. Januar bis 2. Februar. Sie füllt sämtliche Hallen der Messe Bremen auf der Bürgerweide. Hinzu kommt die mobile Halle 8. Die Hallen sind in der Zeit von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet regulär 16 Euro. Besucher, die den Park-and-Ride-Service nutzen und ihr Auto im Parkhaus Airport Bremen parken, erhalten Karten für sich und ihre Mitreisenden für 14 Euro. Zudem bekommen sie für sieben Euro ein Parkticket, das zugleich als Fahrschein für die Straßenbahn gilt – die Mitfahrer eingeschlossen.