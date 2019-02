Clan-Prozess droht zu platzen

Droht der Prozess um den mutmaßlich brutalen Angriff auf mehrere Polizisten in Bremerhaven zu platzen? Am Montag stellten sowohl die Verteidiger der fünf Angeklagten als auch der Staatsanwalt vor dem Landgericht Bremen einen Befangenheitsantrag gegen einen Schöffen. Der Mann soll nicht nur Interna aus Rechtsgesprächen unerlaubt an Dritte weitergegeben haben, sondern auch „mangelndes Interesse am Verfahren“ zeigen.

Bremen - Von Steffen Koller. Es wäre das Ende nach 13 Verhandlungstagen: Weil ein Schöffe Infos an nicht am Verfahren beteiligte Personen weitergegeben haben soll, muss die Verhandlung gegen fünf Angeklagte im Alter von 27 bis 38 Jahren womöglich komplett neu aufgerollt werden. Einen entsprechenden Befangenheitsantrag gegen den Mann stellten sowohl alle fünf Verteidiger als auch der Anklagevertreter. Ein Zeuge, gleichzeitig Nachbar des Schöffen, soll vor Gericht berichtet haben, der Mann habe ihm gegenüber gesagt, im Verfahren sei „ja eh alles klar“, der Sachverhalt sei „eindeutig“, und nun gehe es im Prozess nur noch um das Strafmaß, nicht um Schuld oder Unschuld. „Unparteilichkeit und Unabhängigkeit des Schöffen sind so nicht mehr gegeben“, sagte Rechtsanwalt Bernd Fiessler.

Anwalt Jörg Hübel sagte, es könne „nicht angehen, dass sich ein Schöffe gegenüber einem Zeugen so äußert“. Damit verstoße der Mann gegen das Beratungsgeheimnis und müsse als Schöffe abgesetzt werden. Der Schöffe sei „in der Gesamtschau nicht mehr zu halten“, führte Hübel fort. Neben den Details, die der Mann womöglich ausgeplaudert haben soll, stoßen den Anwälten aber noch weitere Aspekte sauer auf. Unter anderem habe der Mann während eines Rechtsgesprächs unter Verfahrensbeteiligten den Saal verlassen und so „ sein mangelndes Interesse am Verfahren“ gezeigt. Hinzu komme seine Mitgliedschaft in einem Polizeiförderverein in Bremerhaven. Dadurch sei eine „unmittelbare Nähe zu den mutmaßlichen Opfern gegeben“, sagte Hübel. Denn: Der Polizeiverein vertrete die Interesse genau der Polizisten, die Anfang Juli 2017 von den fünf Angeklagten (vier Männer, eine Frau) mutmaßlich attackiert wurden.

Nach einer routinemäßigen Verkehrskontrolle eines der Angeklagten sollen er und weitere Familienmitglieder unter anderem mit zerbrochenen Bierflaschen auf die Beamten losgegangen sein. Ein Polizist musste später im Krankenhaus behandelt werden. Die Anklage lautet auf unter anderem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährliche Körperverletzung. Mitglieder der libanesischen Großfamilie sollen bereits öfter mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein. Ein Angeklagter (36) kam gerade erst in Untersuchungshaft, weil er am 15. Februar zusammen mit anderen Verdächtigen eine 80-jährige Frau in Bremerhaven überfallen und einen Tresor gestohlen haben soll (wir berichteten).

Wie es im Verfahren weitergeht, wird sich am 11. März zeigen. Bis zum nächsten Verhandlungstag will die Kammer über die Anträge entscheiden. Nachdem sogar der Staatsanwalt am Montag sagte, er hätte sich anstelle des Schöffen „unter diesen Umständen selbst für befangen erklärt“, gilt eine Aussetzung des Prozesses als sehr wahrscheinlich. Dann müsste das Verfahren komplett von vorne beginnen - mit neuem Schöffen und inklusive der Befragung aller bisher gehörten Zeugen.

