Nach Abschiebung: Clan-Chef Ibrahim Miri ist zurück in Bremen

In Vegesack Asyl beantragt

+ © Steffen Koller In einer spektakulären Aktion wurde er im Juli in seine Heimat Libanon abgeschoben - nun ist er zurück. Clan-Chef Ibrahim Miri ist wieder in Bremen und beantragt Asyl © Steffen Koller

In einer spektakulären Aktion wurde er im Juli in seine Heimat Libanon abgeschoben - nun ist er zurück. Clan-Chef Ibrahim Miri ist wieder in Bremen.