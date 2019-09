Brand im Kristallpalast: CineStar bleibt vorerst geschlossen

Das Feuer im Bremer Kristallpalast ist nach Informationen der Feuerwehr am Montagnachmittag in zwei Technikräumen des CineStar-Kinos ausgebrochen. Der Brandrauch zog in mehrere Kinosäle und griff auf die Außenfassade über. In den betroffenen Räumen ist durch die hohe Wärmeentwicklung der Putz von den Wänden und der Decke abgeplatzt.

Der Brand brach um kurz vor 15 Uhr im Bremer Kristallpalast aus. Die Feuerwehr bekämpfte den weithin sichtbaren Brand zunächst mit zwei Drehleitern im Außenangriff und mehreren Trupps im Innenangriff, heißt es von der Feuerwehr. Das Gebäude wurde geräumt. Das Kino bleibt bis auf Weiteres geschlossen.





Bremer Feuerwehr löscht Brand im CineStar

Erstmeldung: Feuer im Bremer CineStar-Kino im Kristallpalast