Der Chor „The 100 Voices of Gospel“ lädt zur Mitmach-Party ein

100 Stimmen, 25 Nationen, eine Sprache

Der Chor „The 100 Voices of Gospel" will im Bremer Metropol-Theater für eine Mitmach-Party sorgen.

Bremen – Mehr als eine Million Konzertbesucher und gut 250 000 verkaufte Tonträgern (so zumindest die eigenen Angaben): „The 100 Voices of Gospel“ werden als die „die wohl größte und gleichzeitig erfolgreichste Gospel-Show der Welt“ angekündigt. Am Sonntag, 6. Januar, gastieren die Gospelsänger im Metropol-Theater am Richtweg. Und hier dürften fast alle 1 400 Plätze besetzt sein. Beginn ist bereits um 18 Uhr.