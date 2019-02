Chinesisches Neujahrsfest in der Botanika gewährt Einblicke in die Kultur Asiens

Tee: Für Gesundheit und Schönheit

+ © Kowalewski Japanisches Trommelspiel: Nasakam Nishime spielt mit seinen Bremer Schülerinnen beim Chinesischen Neujahrsfest in der Botanika. © Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Ein grüner Tee am Nachmittag wirkt belebend, vor allem, wenn er Teil einer chinesischen Teezeremonie ist. Diese beginnt mit einer kleinen Selbstmassage. Die Massage beginnt beim „Weisheitszentrum“ am Nasenbein zwischen den Augen. Die Teezeremonie lockt viele Besucher in die Botanika in Horn. Hier, in Bremens grünem Wissenschaftszentrum, wird am Sonntag das Chinesische Neujahrsfest gefeiert.