Verdächtiger Brief in CDU-Zentrale löst Großeinsatz aus

Spezialisten vor Ort

+ © dpa (Symbolbild) In der Parteizentrale der CDU in Bremen hat ein verdächtiger Brief einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. © dpa (Symbolbild)

Ein verdächtiger Brief in der CDU-Zentrale in Bremen hat einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Zuvor waren andere Parteibüros betroffen.