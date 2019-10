Beschimpft und bespuckt: Polizisten müssen sich gegen Lokalgäste wehren

Gaststättenkontrolle in Bremen-Burglesum

+ Die Beamten mussten manche Gäste mit Handschellen fesseln.

Einsatzkräfte der Polizei wurden am Mittwochabend in einem Lokal in Burgdamm von aggressiven Gästen angegriffen, beleidigt und bespuckt. Mit angeforderten Unterstützungskräften konnte die Lage schnell beruhigt werden. Die Polizei nahm drei Tatverdächtige vorläufig fest.