Bundespolizisten erwischen Schmuckdieb auf frischer Tat

Bremen - Auf frischer Tat ertappt hast die Bundespolizei einen 27 Jahre alten Dieb am Bremer Hauptbahnhof. Der Mann aus Oldenburg hatte am Samstagmorgen einen 29-Jährigen an der Straßenbahnhaltestelle bestohlen.

Die Beute: Eine goldende Modeschmuckkette. Die Beamten wurden darauf aufmerksam und nahmen den 27-Jährigen nach kurzer Flucht fest. Auf dem Weg zur Wache versuchte er eine weitere abgerissene Damenhalskette wegzuwerfen. Es ist noch unklar, wem die Kette gehört. Die Kette wurde sichergestellt.

Der Mann war mit 2,27 Promille erheblich alkoholisiert. Zudem lagen zwei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft Hamburg im Zusammenhang mit Diebstählen gegen ihn vor. Er erhielt eine weitere Strafanzeige und wurde entlassen.

