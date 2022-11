Musikkomödie mit witzigen Ideen: „Bürobiester“ auf dem Theaterschiff

Von: Martin Kowalewski

Teilen

Auch in Toilettenkabinen kann man ins Gespräch kommen – eine Szene aus dem Stück „Bürobiester“ mit Gigi (Katrin Zierof, l. ) und Gloria (Marie-Christine Banga). © Linus Klose

Bremen – „Liebe macht jetzt ,wuff‘“, heißt ein Werbeslogan für „Wuffins“, eine Leckerei für Mensch und Hund. Die Musikkomödie „Bürobiester“ aus der Feder von Franziska Kuropka und Kathi Damerow ist randvoll mit witzigen Ideen und beeindruckte bei der Premiere auf dem Theaterschiff Bremen am Donnerstagabend mit sehr speziellen Persönlichkeiten.

Gigi (Katrin Zierof), Vorstandsassistentin bei „Wuffins“, singt es - und man sieht es ihr an: „She works hard for the money.“ Sie bereitet den vermeintlich 40. Geburtstag ihrer egomanischen Chefin Gloria vor. Die Gläser stehen bereit. Sie strahlt Anspannung aus, Hektik, kann dennoch lachen, was dann ins Weinen übergeht: „Ich bin erledigt“ schluchzt sie. Schließlich kommt von 100 eingeladenen Gästen nur einer: Marketingchef Gil (Jan Altenbockum). Ein Schönling mit gegeltem Haar, vom eigenen Geschlecht angezogen.

„Bürobiester“: Wer will Partygast werden?

So wenig Gäste, eine üble Lage. Doch eine mögliche Rettung winkt, was durchaus mit der Geschäftstüchtigkeit von Chefin Gloria zusammenhängt. Ein sehr großes Schweigeseminar hat sich eingemietet. Da werden sich doch Gäste finden lassen. Licht fällt ins Publikum im Saal. Per Schild werden immerhin 100 Euro in Aussicht gestellt. Das sorgt für Applaus. Doch ein weiteres Schild macht klar, man darf kein Problem mit Nacktheit haben. Gil schaut sich um, niemand will. Dann kommt er mit einer Frau zurück: Gudrun (Marina Zimmermann). Sie wirkt sehr unsicher, doch die 100 Euro überzeugen sie, sich bei der Feier als Gudrun aus der Buchhaltung auszugeben.

Gloria erscheint – majestätisch, divenhaft mit Pop-Sound ist ihr Auftritt. Sie singt „I gotta feeling“. Schauspielerin Marie-Christine Banga macht weite, elegante Gesten. Das alles wirkt lustig. Gar nicht lustig findet sie allerdings die Zahl ihrer Gäste, denkt an Entlassungen. Auch Gigis Tage im Unternehmen scheinen gezählt. Später kommt raus, Gloria will in die Sonne, nach Vietnam, bei Angleichung der Bezahlung und Arbeitsstandards an örtliche Verhältnisse. Doch ein bisschen kommt man sich näher auf dem Geburtstag. Gudrun ist speziell. Sie lebt in einem Bunker mit ihrem Mann, der alles regelt und Vorbereitungen für übelste Lagen trifft. Sie schmettert den Klassiker „Er gehört zu mir“ mit einem unschuldigen Lächeln. Eine Darbietung wie aus einer Parallelwelt, die Szenenapplaus erntet.

Musikkomödie mit Monsterspinnen

Markant ist eine Kiff-Szene mit Gloria und Gigi in separaten Toilettenkabinen. Zweimal scheint eine übergroße Monsterspinne von der Decke zu kommen. Gloria beißt in die Spinne und wirft sie ins Klo. Ein absolutes Riesenexemplar kommt wieder raus.

Die Komödie beeindruckt auch mit Persönlichkeitsentwicklung. So wird Gudrun zu einem echten Feger gemacht. Auch für Gloria führt die Handlung zu einem persönlichen Wandel. Es ist gelungen, wie die Facetten der vier Rollen herausgearbeitet werden. Musik und Choreographien passen. Oliver Geilhardt adaptierte eine Hamburger Inszenierung für die Bremer Bühne.

„Bürobiester“ läuft bis Ende Januar auf dem Theaterschiff an der Tiefer. Karten gibt‘s unter anderem in der Geschäftsstellen unserer Zeitung ab 31,50 Euro.