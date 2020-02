Der Losverkauf beginnt: 66. Bürgerpark-Tombola läuft bis zum Muttertag

Bremen - Es scheint zu einer wunderbaren Tradition zu werden: Alle Jahre wieder kickt der SV Werder im Pokal-Achtelfinale die Dortmunder Borussen aus dem Wettbewerb. Und am Tag danach wird bei Sonnenschein und Winterkälte die Bürgerpark-Tombola eröffnet.

Passt doch. Der Präsident des Bürgerpark-Vereins, Joachim Linnemann, sprach von einer „absolut positiven Routine“. Er betonte, dass er sich auf jede Tombola-Eröffnung freue. Am Mittwoch gab er auf dem Hanseatenhof den Startschuss für die 66. Auflage der Bürgerpark-Tombola. Mit dabei: zwei Schornsteinfeger, der Huchtinger Capstan Shanty-Chor unter Leitung von Anna Koch und Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD).

Für den am 15. August 2019 gewählten Regierungschef war es eine Premiere als Schirmherr der Lotterie. „Das ist eine ganz große Ehre“, sagte der 54-Jährige. „Bislang war ich in der Rolle des Loskäufers.“ In diese schlüpfte er auch noch. Zehn Lose angelte Bovenschulte aus dem Loskasten. Und auch Linnemann griff zehnmal zu. Das Ergebnis: drei Gewinne für den Bürgermeister, fünf Gewinne für den Präsidenten des Bürgerpark-Vereins. Ein Sauna-Gutschein, mexikanische Currysauce, Konfitüre, Socken mit Bremer Speckflagge, ein Trecker-Bastelset und ein Lauch-Zwiebel-Kochbuch – ein buntes Sammelsurium wechselte den Besitzer.

66. Bürgerpark-Tombola in Bremen: 600.000 Lose im Verkauf

Der Loskauf hat also begonnen. Bis Muttertag, 10. Mai, stehen Losbuden und Glücksdörfer in der Innenstadt auf dem Ansgarikirchhof, in der Obernstraße, auf dem Hanseatenhof, in der Sögestraße, auf dem Liebfrauenkirchhof und auf dem Bahnhofsvorplatz. Parallel dazu beginnt der Losverkauf in den Einkaufscentern Weserpark am Bremer Kreuz, Roland-Center in Huchting, „Waterfront“ am Gröpelinger Weserufer, Walle-Center und Berliner Freiheit in der Vahr. Zudem werden am Tombomobil Glücksbriefe verkauft. Erster Standort des rollenden Losverkaufs ist in diesem Jahr Ikea in Stuhr-Brinkum.

600.000 Lose sollen verkauft werden, sagte Linnemann. Jedes kostet zwei Euro, macht 1,2 Millionen Euro Umsatz. Tombola-Chef Dietmar Hoppe will es richten. 2019 meldete er ein „richtig fettes Ergebnis“ – mit 597.100 verkauften Losen. „Das ist der Oberhammer“, fügte Hoppe hinzu. Vom Tombola-Ertrag profitiert vor allem der Bürgerpark. Der erhält sechs Achtel des Reinertrags. Das siebte Achtel geht an den Stadtgarten Vegesack, das letzte Achtel teilen sich der Achterdiekpark und der Förderkreis Overnigelant, der sich um Parks und öffentliche Kunstwerke in Oberneuland kümmert.