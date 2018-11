Bürgermeister Sieling überreicht Henning Scherf die Bremische Ehrenmedaille in Gold

„Ein außergewöhnlicher Sozialdemokrat“

Liedermacher Wolf Biermann unterhielt die rund 250 Gäste beim Festakt für Henning Scherf im Bremer Rathaus.

Bremen - Gold für Henning Scherf: Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) hat am Dienstagabend im Rathaus seinem just 80 Jahre alt gewordenen Vor-Vorgänger, der von 1995 bis 2005 Bürgermeister, Präsident des Senats und Chef einer rot-schwarzen Koalition war, die Bremische Ehrenmedaille in Gold verliehen. Das ist die höchste Auszeichnung der Freien Hansestadt Bremen.