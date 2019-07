Brutaler Angriff auf Straßenbahnfahrer in Bremen: 60-Jähriger schwer verletzt

In Bremen ist ein Straßenbahnfahrer von zwei unbekannten Männern brutal angegriffen worden. Das 60 Jahre alte Opfer erlitt Kopfverletzungen, jetzt sucht die Polizei Zeugen für den Überfall.

Bremen - Der 60 Jahre alte Bremer befand sich am Donnerstag gegen 0.15 Uhr in der Straßenbahn der Linie N1 an der Endhaltestelle in Bremen-Mahndorf, teilt die Polizei mit.

Plötzlich betraten zwei unbekannter Männer die leere Bahn und schlugen unvermittelt mit einem unbekannten Gegenstand auf den Straßenbahnfahrer ein. Das Opfer blieb schwer verletzt mit Kopfverletzungen zurück. Die Angreifer flüchteten. Der Mann wurde in ein Klinikum gebracht.

Bremen: Täter sollen etwa 19 Jahre alt sein

Die beiden Täter sollen etwa 19 Jahre alt gewesen sein und haben eine schlanke Figur. Beide sollen zur Tatzeit mit weißen T-Shirts bekleidet gewesen sein. Ein Täter soll eine Kette getragen haben.

Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler fragen: „Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich der Endhaltestelle Mahndorf verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf die Täter geben?“ Der Kriminaldauerdienst ist unter der Telefonnummer 0421/362-3888 erreichbar.

jdw

