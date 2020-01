Küchenbrand: Feuerwehr rettet zwei Menschen aus Wohnhaus

Bei einem Küchenbrand in Bremen-Fesenfeld sind am Donnerstagabend zwei Menschen verletzt worden. Das Haus war komplett verraucht.

Bremen - Zu dem Küchenbrand kam es am frühen Donnerstagabend gegen 18.10 Uhr in Bremen-Fesenfeld. Wie die Feuerwehr mitteilt, wählte die Bewohnerin eines Hauses an der Feldstraße den Notruf, nachdem sie Rauch in einer Nachbarwohnung bemerkt hatte. Zu diesem Zeitpunkt sei das Treppenhaus bereits verraucht gewesen, so dass die Anruferin in ihrer Wohnung gefangen war.

Die Feuerwehr stellte beim Eintreffen einen Brand in der Küche einer Wohnung im ersten Obergeschoss fest. Unter Atemschutz begannen die Einsatzkräfte mit der Brandbekämpfung und Menschenrettung.

Küchenbrand in Bremen schnell gelöscht

Eine Person wurde aus dem zweiten Obergeschoss durch das Treppenhaus evakuiert. Eine weitere Person wartete bereits im Eingangsbereich des Gebäudes, als die Feuerwehr eintraf. Beide Bewohner wurden verletzt und mussten von Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Die Feuerwehr löschte den Küchenbrand schnell ab, so dass der Einsatzleiter um 18.42 Uhr Entwarnung geben konnte. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.