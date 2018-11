Brand in Mehrfamilienhaus geht glimpflich aus

Mehr als 60 Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehr war mit 19 Fahrzeugen vor Ort.

Bremen - In einem Mehrfamilienhaus im Bremer Viertel ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner des Hauses in der Straße Am Dobben blieben unverletzt, meldet die Feuerwehr.