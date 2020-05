Mehrere Brände in Bremen-Mitte und der Östlichen Vorstadt haben die Polizei am Wochenende beschäftigt. Unter anderem brannte das Wohnmobil einer SPD-Politikerin.

Bremen - Zunächst brannte aus noch ungeklärter Ursache in der Nacht zu Samstag gegen 2 Uhr in der Altenburger Straße ein Opel Corsa. Das Auto wurde dadurch stark beschädigt, es entstand hoher Schaden.

Am späten Samstagabend meldeten Zeugen gegen 22.40 Uhr, dass es auf dem Hinterhof einer Pizzeria in der Bismarckstraße brennen würde. Die Feuerwehr löschte mehrere brennende Mülltonen und Müllsäcke. Um 23.30 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einem weiteren Feuer in der Straße Fesenfeld gerufen.

Dort brannte ebenfalls aus noch ungeklärter Ursache das Wohnmobil einer SPD-Politikerin, das durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Das Wohnmobil wurde dabei stark beschädigt, auch hier entstand hoher Schaden. Ob ein politischer Zusammenhang besteht, werde derzeit durch den Staatsschutz geprüft, teilt die Polizei mit.

Feuer in Bremen: Polizei stellt verdächtige Männer

Gegen 2.36 Uhr brannten am Osterdeich auf Höhe des Sielwalls ein Mülleimer und ein Müllhaufen. Noch während des laufenden Einsatzes wurde den Beamten ein weiteres Feuer in einem Mülleimer am Osterdeich auf Höhe der Mozartstraße gemeldet. Die Polizisten stellten dort sechs Männer im Alter von 26 bis 32 Jahren. Sie sind verdächtig, zumindest eines der beiden Feuer am Osterdeich gelegt zu haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Brände in Bremen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Bremen fragt: „Wer hat in der Nacht zu Samstag in der Altenburger Straße oder der näheren Umgebung und in der Nacht zu Sonntag in der Bismarckstraße, dem Fesenfeld oder am Osterdeich oder der jeweils näheren Umgebung etwas Ungewöhnliches beobachtet?“ Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter Telefon 0421 362-3888 zu melden.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa