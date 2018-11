„Botanisches Richtfest“ im Rhododendronpark: Gärtner erneuern alte Anlagen

Die Gärtner Lars Jungenkrüger (l.) und Matthias Diegel stehen mit dem Spaten in der Hand an einer frischgepflanzten Mahonie im sanierten Bereich des Rhododendronparks.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Eine echte Neuheit: Der Rhododendronpark feiert sein erstes „botanisches Richtfest“, die Sanierung einer 1 700 Quadratmeter großen Fläche, 100 Meter östlich vom Haupteingang an der Marcusallee. Dabei werden älteste Pflanzenbeete, angelegt in 30er Jahren, grunderneuert und mit historischen Sorten bepflanzt.

Die frischrenovierte Fläche ist aber noch nicht ganz fertig. Es wird ja auch erst Richtfest gefeiert. An den Rändern ist noch etwas zu tun. Sicher ist, die Zeit der Blüte wird zum Blickfang. Die Rhododendren sind nach Blütenfarben sortiert. „Sie fangen dunkelviolett und hellviolett an und werden rosarot bis violett-rosa“, sagt Hartwig Schepker, Leiter des Parks. Es gibt kein Gelb und kein Rot. Das würde die farbliche Harmonie stören.

Neu ist ein Weg mit einer Doppel-S-Form durch das Areal hindurch. „Vorher hat sich nie jemand die Mühe gemacht, zwischen die Büsche zu gehen. Da hätte man auch nasse Füße bekommen“, sagt Schepker. Die Form des Weges böte an jeder Stelle eine neue Blickbeziehung.

Der Alterungsprozess war auf der Fläche schon weit fortgeschritten. Zudem hat ein Pilz die Rhododendren angegriffen. Unter den Pflanzen war Matsch. Das Wasser lief nicht gut ab. Gute Bedingungen für den Pilz, der über die Wurzeln geschwächte Büsche befiel. „Die Hitze im Sommer war auch nicht gerade förderlich für die Büsche“, sagt Schepker. Drei bis vier Meter tief wurde das Gebiet ausgebaggert. 450 Kubikmeter Alt-Boden, verseucht mit Pilzsporen, wurden abgefahren. Die Erde wurde durch frischen Sand ersetzt.

Jetzt läuft das Wasser besser ab. Im Erdreich unter dem Sand befinden sich Drainage-Rohre für den Wasserabfluss. Die Pflanzen sind in einer Humus-Schicht verwurzelt, die die Erde um 40 Zentimeter überragt. So kommt auch etwas Luft ran.

225 Rhododendren aus 75 Sorten wurden gepflanzt, zudem Hortensien und Begleitgehölze. Letztere sorgen dafür, dass auch nach der Rhododendronblüte was zu sehen ist.

Die Begleitpflanzen bezaubern auch schon zum „botanischen Richtfest“. Die Gärtner Lars Jungenkrüger (27) und Matthias Diegel (51) stehen mit ihren Arbeitsspaten noch an einer Mahonie, frisch angepflanzt. Ein zarter Busch, gepflanzt in etwas Abstand zu den herumstehenden größeren Rhododendren. „Der muss freistehen, sonst sieht man den nicht richtig“, sagt Diegel. Die Mahonie trägt gelbe Blüten, die trotz der niedrigen Temperaturen einen frühlingshaften Duft haben. Sie werde auch noch blaue Beeren hervorbringen, sagt Jungenkrüger. Ist der ausgewachsen, wird er mit seinem prächtigen Gelb eine Zierde am Weg.

Die aktuelle Maßnahme kostet 55 000 Euro. Durch Spenden sind 35 500 Euro zusammengekommen. Der Verein der Freunde des Rhododendronparks steuert seine Erlöse aus Bürgerpark-Tombola von 2017 bei. „Wir haben Geld auch aus Nachlässen bekommen. Es kommt aber auch Geld von freudigen Ereignissen. Es haben Leute auf ihren Geburtstagen für uns gesammelt“, sagt Schepker. Den Rest gibt die Stiftung Bremer Rhododendronpark.

Im vergangenen Jahr ist bereits ein benachbarter Bereich erneuert worden. Auch für das nächste Jahr ist eine vergleichbare Pflanzmaßnahme geplant.

46 Hektar voller Rhododendren

Der Rhododendron-Park in Horn bietet auf einer Fläche von 46 Hektar eine einzigartige Sammlung an Rhododendron und Azaleen. Von den weltweit 1 000 verschiedenen Rhododendron-Wildarten wachsen hier und im „grünen Wissenschaftszentrum“ Botanika mehr als 600. Daneben werden etwa 3 250 gezüchtete Sorten präsentiert. Damit besitzt der Rhododendronpark Bremen die zweitgrößte Sammlung an Rhododendron-Arten und -Sorten der Welt. Die Hauptblütezeit der Rhododendren und Azaleen im Park liegt witterungsabhängig etwa zwischen Ende April und Mitte Juni.