BMW fährt in Sögestraße auf Menschengruppe zu

Die Polizei Bremen fahndet nach einem BMW-Fahrer, der in der Nacht zu Samstag in einem gefährlichen Mannöver durch die Fußgängerzone kurvte und auf eine Menschengruppe zufuhr.

BMW-Fahrer fährt in Bremen in Fußgängerzone

Fahrer touchiert Frau, bedroht und schlägt zwei Männer

BMW-Fahrer flüchtet vor Polizei

Nach Angaben der Polizei Bremen fuhr ein unbekannter Autofahrer mit seinem BMW in der Nacht von Freitag auf Sonnabend durch die Fußgängerzone. Nach einem Beinahezusammenstoß mit einer Personengruppe schlug der Fahrer auch noch auf zwei Männer ein und flüchtete. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwei 20-jährige Frauen und ihre drei männlichen Begleiter im Alter von 19, 21 und 46 Jahren gingen gegen 2.45 Uhr in Bremen durch die Sögestraße. Aus der Pelzerstraße bog ein schwarzer BMW in die Sögestraße ein, hielt kurz an und fuhr auf die Gruppe zu. Die Personen wichen daraufhin aus. Eine der Frauen wurde dabei vom Fahrzeug leicht touchiert.

Bremen: BMW fährt in Sögestraße auf Menschen zu

Der Fahrer des BMW bremste daraufhin, stieg aus und fragte, wer gegen sein Auto trat. Er verpasste dem 21-Jährigen und dem 46 Jahre alten Mann mehrere Faustschläge und zerrte an der Frau. Der Mitfahrer im BMW beruhigte den Angreifer, so dass dieser wieder ins Auto stieg und davon fuhr. Die Gruppe ging zunächst weiter und schilderte am Unser Lieben Frauen Kirchhof einer Streifenwagenbesatzung den Vorfall. Ein Rettungswagen brachte den 21 Jahre alten Mann mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. Der 46-Jährige wurde vor Ort behandelt, die 20 Jahre alte Frau blieb unverletzt.

Die Polizei Bremen ermittelt und fragt: Wer kann Hinweise zu dem schwarzen BMW und dem Fahrer geben? Eventuell handelt es sich bei dem Fahrzeug um ein Modell der 3er Reihe. Der Verdächtige wurde als 185 bis 190 Zentimeter groß und kräftig beschrieben. Der hatte einen dunklen Teint, schwarze an den Seiten kurz rasierte Haare und soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein. Der Angreifer trug dunkle Kleidung. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Bremen unter 0421 3623888 entgegen.