Unbekannter überfällt Discounter und bedroht Kassiererin mit Messer

Bremen - Ein bislang noch unbekannter Räuber überfiel am Montagabend einen Einkaufsmarkt in Lüssum-Bockhorn. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei um 18.40 Uhr. Der Mann betrat abends den Discounter an der Schwaneweder Straße in Bremen-Blumenthal. Als der vermeintliche Kunde einen Artikel an der Kasse bezahlen wollte, bedrohte er die Kassiererin plötzlich mit einem Messer und forderte Bargeld, berichtet die Polizei Bremen. Die 25-jährige Angestellte händigte ihm daraufhin Geld aus der Kassenlade aus. Der Räuber steckte die Geldscheine in eine mitgebrachte Plastiktüte und flüchtete unerkannt aus dem Laden. Laut der Beamten eilte die Mitarbeiterin ihm noch hinterher, der Täter entkam jedoch in Richtung „An de Deelen".

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat Montag zur oben genannten Zeit an der Schwaneweder Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Der Räuber wurde als etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Er soll eine hellblaue Sweatshirt-Jacke mit Kapuze getragen, einen schwarzen Schal vors Gesicht gezogen haben, dicke, dunkle Handschuhe und schwarze Schuhe getragen haben. Der Täter führte eine blaue Plastiktüte mit sich. Hinweise nimmt die Polizei unter 0421-362-3888 entgegen.

