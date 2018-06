Spielhallen-Einbrecher bei Flucht durch Fenster ertappt

Anwohner informieren Polizei

Bremen-Blumenthal: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen drei Männer in eine Spielhalle in Bremen-Blumenthal ein. Zwei von ihnen stellten Einsatzkräfte nur wenig später in einem nahegelegenen Wohnhaus. Nach einem dritten Tatverdächtigen wurde weiter gefahndet.