Bremen-Blumenthal: Halskettendieb verschluckt Beute

Bremen - Ein 18 Jahre alter Dieb überfiel Samstagmittag in Blumenthal eine Frau auf der Straße und riss ihr die Kette vom Hals. Couragierte Zeugen verfolgten den Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Seine Beute verschluckte er dabei.

Wie die Polizei Bremen meldet, kam die 66-Jährige vom Einkaufen und ging durch die Mühlenstraße. Der junge Mann lief zunächst an ihr vorbei, stoppte dann und riss der Bremerin die Goldkette vom Hals. Anschließend flüchtete er zu Fuß in die Cord-Steding-Straße.

Couragiertes Trio hält Täter fest

Drei Männer im Alter von 25 bis 28 Jahren beobachteten die Szene vom Balkon einer Wohnung in der Mühlenstraße. Sie reagierten sofort und verfolgten und den Täter. Das Trio konnte ihn in der Wigmodistraße stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Goldkette wurde weder bei dem 18-Jährigen noch auf seinem Fluchtweg gefunden. Da der Verdächtige über Schmerzen im Oberkörper klagte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht und dort durchleuchtet. Auf dem Röntgenbild entdeckten die Ärzte einen metallischen Fremdkörper, die mutmaßliche Beute.

Der Mann wurde festgenommen, eine Haftprüfung dauert an. Nun wird gewartet, dass die Kette über den biologischen Weg ihren Ausgang findet.

