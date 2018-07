„Mein Kunst-Stück“ mit Achim Bertenburg und seinem Werk „Description“

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Description“ heißt Achim Bertenburgs Bild, das er in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Zu sehen ist eine dunkle Fläche, darauf ein Ohr. Es ist nicht im Mittelpunkt platziert. Das dazugehörige Gesicht fehlt.

„Es ist eher ein untypisches Bild, bezogen auf meine sonstigen Arbeiten“, sagt Achim Bertenburg über „Description“. Das Werk von 2017 hebt sich von vielen anderen des Bremer Künstlers ab, weil es einen Gegenstand in relativer Klarheit zeigt. Seine meisten Bilder sind vage, wenig gegenständlich oder wie manche sagen würden „abstrakt“. Dennoch berührt auch „Description“ ein wesentliches Thema der Malerei, das für alle Darstellungen des Malers gilt. „Jedes Mal, wenn wir ein Bild betrachten, versuchen wir fast unvermeidlich, Verbindungen oder Ähnlichkeiten zu Bildern in unserem Kopf herzustellen“, sagt Bertenburg.

Diese Assoziationen bei der Betrachtung seien ein wesentliches Merkmal der Kunst. Bei „Description“ setzt der Künstler durch das Weglassen die Gedanken des Betrachters in Gang. Es fehlt etwas. Der Betrachter könnte sich fragen, ob das Bild vielleicht nicht abgeschlossen ist. Die Frage, wann ein Bild fertig ist, beschäftigt zwar jeden Künstler im Schaffensprozess, bei „Description“ jedoch wurde das bereits vorhandene Gesicht bis auf das Ohr vollständig übermalt.

„Das Weglassen richtet den Blick auf die gegebenen Details“, sagt der Maler. Das könne bei einem sonst unscharfen Porträt beispielsweise die Frisur sein, die wir erkennen und zeitlich einzuordnen versuchen oder wie hier ein Ohr, das zu dem fehlenden Gesicht lenkt.

Bertenburg geht es um die oft gemachte Unterscheidung von konkret und abstrakt, von dem was dargestellt wird und dem, was nicht dargestellt wird. „Diese Unterscheidung ist nur eine graduelle und hängt davon ab, was der Künstler herausgearbeitet hat“.

Auf die Kunst gekommen ist der 1954 in Solingen geborene Wahlbremer recht spät. Er studierte vorher Grafik und lernte Schriftsetzer. Mit etwa 30 Jahren begann er sein Kunststudium in Bremen. „Ich wollte das machen, was ich richtig gut fand.“ Sein künstlerischer Alltag besteht heute aus viel Arbeit. Ohne die geht es nicht, weiß der Künstler und Hochschuldozent. Die Herausforderung im Künstlerleben sei es, immer die Nerven zu behalten, auch wenn es mal nicht so läuft. Zuerst solle man seinen eigenen Zielen treu bleiben. Erst danach komme die Meinung von Käufern und Galeristen. Ob wir Kunst brauchen? „Nein, man braucht sie nicht notwendigerweise. Man kann zwar durch sie wichtige Bereiche im Leben reflektieren. Doch es gibt viele Menschen, die auch ohne Kunst auskommen. Auch wenn das betrüblich ist“, fügt der Hochschuldozent lachend hinzu.

Zu den Künstlern, die für Bertenburg besonders bedeutend sind, zählen die Zeitgenossen Luc Tuymans aus Belgien und der schottische Kosmopolit Douglas Gordon. Tuymans sei eine komplexe Künstlerpersönlichkeit, klarsichtig und dezidiert in seinen Auffassungen, sagt der Bremer. Das stehe auch hinter seinen Bildern zu politischen Themen, selbst wenn es nicht in jedem Bild ersichtlich sei. Den Schotten Gordon lernte Bertenburg in den 90er Jahren kennen. „Gordon stellte damals in der Bremer ‚Galerie Grün‘ aus. Heute ist er ein Weltstar.“

Wenn Bertenburg jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann wäre es als Anerkennung an all die adressiert, die in Zeiten der Aufgeregtheit, des schlechten Benehmens und des Hasses ruhig bleiben. „Jene, die kein Öl ins Feuer gießen und sich beteiligen, die Entwicklungen auf einem konstruktiven Kurs zu halten oder dahin zu zurückzubringen. Es wäre ein Plädoyer für Besonnenheit, Zuhören und zielgerichtetes Handeln, das nicht gleich aggressiv wird und wankt“.