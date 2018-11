Aus Biomüll wird Strom

Ab in die Biotonne. Seit einigen Wochen wird der Bremer Biomüll zur Vergärungsanlage nach Bohmte gefahren. Jährlich sollen hier rund 25 000 Tonnen Müll aus den braunen Biotonnen in Strom umgewandelt werden.

Bremen - Von Viviane Reineking. Als „realer Irrsinn“ schaffte es die Neuvergabe für die Verwertung des Bremer Biomülls im vergangenen Jahr bis ins Fernsehen. 20 Jahre lang hatte das Bremer Entsorgungsunternehmen Nehlsen Lebensmittelreste, Garten- und Grünabfälle in einer Kompostierungsanlage in Erde verwandelt. Dann verlor das lokale Unternehmen den Auftrag an den Branchenriesen Remondis (wir berichteten). Im Biomüll-Geschäft ist Nehlsen trotzdem weiterhin tätig.

Seit Anfang Oktober rollen Lastwagen mit dem Bremer Müll 100 Kilometer weit zur Vergärungsanlage nach Bohmte, genauer: zur Kompostierungsgesellschaft Region Osnabrück, eine Beteiligungsgesellschaft von Remondis. Hier sollen jährlich rund 25 000 Tonnen Müll aus den braunen Biotonnen in Strom umgewandelt werden. Bioverstromung lautet das Stichwort.

Dazu sind nach Angaben von Remondis-Sprecher Michael Schneider täglich vier, wöchentlich 20 beziehungsweise jährlich 1 000 Transporte notwendig.

Seit Juli hat das global tätige Unternehmen aus Lünen in Westfalen – nach eigenen Angaben „einer der weltweit größten Dienstleister für Recycling, Service und Wasser“ – den Auftrag inne. „Remondis war schlicht der günstigste Anbieter“, sagt Jens Tittmann, Sprecher des grünen Bremer Umweltressorts. Ein Grund dafür sei, dass die Anlage bei Osnabrück nicht ausgelastet gewesen sei. Der Vertrag läuft Tittmann zufolge über zehn Jahre. Doch auch das Bremer Dienstleistungsunternehmen Nehlsen ist noch im Bremer Biomüll-Geschäft aktiv.

Rückblende: Remondis hatte anfangs – im Herbst 2017 – vor, den Biomüll in einem Gewerbegebiet in Woltmershausen zu sammeln und bis zum Abtransport zwischenzulagern. Nach heftigen Protesten von Stadtteilpolitikern, Beiräten und Anwohner wurden die Pläne für diesen Standort ebenso verworfen wie später für ein Grundstück in den Industriehäfen, für das im März 2018 bereits ein Genehmigungsantrag bei der Umweltbehörde vorlag.

Im Mai dieses Jahres kam dann in Sachen Umschlagplatz wieder Nehlsen ins Spiel: So verständigten sich die beiden Unternehmen darauf, dass der Biomüll am bisherigen Standort auf dem Nehlsen-Gelände am Rande des Bremer Blocklands zwischengelagert und umgeschlagen werden soll.

Nehlsen sammelt die kompostierbaren Abfälle weiterhin ein. Und auch der Umschlag wird laut Remondis durch die Firma Kompostierung Nord, ein Tochterunternehmen von Nehlsen, an deren Standort und in deren Halle durchgeführt. War auch eine eigene Halle von Remondis auf dem Areal im Gespräch, seien die Pläne derzeit nicht mehr aktuell, so Sprecher Schneider.

Und auch der Transport per Lkw liegt in Bremer Hand, in der von Pro-Log – ebenfalls eine Tochter von Nehlsen. „Remondis kooperiert mit Nehlsen“, tiefere Einblicke in die Hintergründe will Sprecher Michael Schneider nicht geben.

Doch zurück zum „realen Irrsinn“ der „Bremer Biomüll-Posse“, wie es das Satiremagazin „Extra 3“ im vergangenen Jahr formulierte. 235 Tonnen Kohlenstoffdioxid, so hatte es Sönke Hofmann vom Naturschutzbund (Nabu) Bremen errechnet, werden durch den Transport zusätzlich in die Luft geblasen. „Ökologisch und ökonomisch unvernünftig“, sagte damals CDU-Mann Heiko Strohmann.

Remondis und Umweltbehörde sehen das anders. Unternehmenssprecher Schneider: „Das CO2-Einsparpotenzial ist auf jeden Fall erheblich. Die aus dem Bremer Biomüll erzeugte Strommenge reicht aus, um etwa 1 500 Haushalte mit Strom zu versorgen.“ Laut Umweltressort ist die Gesamtbilanz trotz des Transportweges noch immer „stark positiv pro Verstromung“.