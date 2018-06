Flirrendes Spiel mit Licht und Schatten

„Bild des Monats“ von Hermine Overbeck-Rohte

+ © Overbeck-Museum Licht und Schatten: „Fichtenwald mit Sonnenflecken“ (Ausschnitt) von Hermine Overbeck-Rohte. © Overbeck-Museum

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Ein neuer Monat kommt – und mit ihm ein neues „Bild des Monats“ im Vegesacker Overbeck-Museum. Weil das eine so schöne und obendrein eine so beliebte Reihe ist, weisen wir an dieser Stelle immer mal gern darauf hin. Womit wir nun im Monat Juli angekommen wären – und der bringt (jedenfalls in dem Vegesacker Museum) ein „faszinierendes Spiel von Licht und Schatten“ mit sich, wie Museumsleiterin Dr. Katja Pourshirazi es formuliert.