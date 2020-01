Bilanz einer Nacht in Bremen: Polizei und Feuerwehr über Stunden im Dauerstress

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Hunderte von Einsätzen, Brände, Schlägereien und unsachgemäßer Umgang mit Silvesterböllern: Polizei und Feuerwehr haben am Mittwoch von einem „sehr unruhigen Jahreswechsel“ in Bremen gesprochen. Gute Nachrichten kamen aus Bremerhaven, wo die beiden Eisbären-Babys im Zoo am Meer die laute Silvesternacht gut überstanden haben.

Apropos Silvesternacht und Lärm. Tausende von Menschen feierten den Jahreswechsel im Freien – besonders auf den Weserbrücken, an der Schlachte, vor dem Goethe-Theater, an der Sielwall-Kreuzung und im Bereich der Grohner Düne, wie eine Polizeisprecherin zusammenfasste.

„Besonders an der Schlachte kam es immer wieder zu unsachgemäßer und damit gefährlicher Nutzung von Pyrotechnik.“ Die Polizei hatte vor Silvester angekündigt, unter anderem die Schlachte verstärkt in den Blick zu nehmen.

Bremen: Schüsse in der Nacht

Am Marktplatz darf zu Silvester nicht geknallt werden, um historische Bauwerke wie das Weltkulturerbe Rathaus zu schützen. Doch: „Am Domshof wurde trotz des Verbots vereinzelt Feuerwerk gezündet, Einsatzkräfte vor Ort verhinderten weiteres Abbrennen“, so die Polizei. Und: „Ebenfalls registrierten die Kräfte einen vermehrten Einsatz von Schreckschusspistolen.“ Auch das ließen die Beamten natürlich nicht durchgehen. „Es wurden diverse Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.“

Angriffe auf Polizisten in Bremen

An der Sielwall-Kreuzung wurden Polizisten mit Feuerwerkskörpern beworfen, eine Polizeibeamtin erlitt dadurch leichte Verletzungen. Unbekannte warfen Neujahr gegen 1 Uhr mit einem Feuerwerkskörper eine Fensterscheibe an der Polizeistation Findorff (Fürther Straße) ein.

Insgesamt kam es in der Nacht „zu 28 Körperverletzungsdelikten, neun vorläufigen Festnahmen und zahlreichen Platzverweisen“, so die erste Bilanz der Polizei. An der Haltestelle Berliner Freiheit (Vahr) raubte ein Mann am Neujahrsmorgen gegen 0.45 Uhr einer 19-Jährigen die Handtasche. „Die junge Frau hatte ein Kleinkind dabei, als ihr der Räuber unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug und dabei die Tasche von der Schulter riss“, sagte die Sprecherin. Der Täter trug dunkle Haare mit einer blonden Strähne und hat ein Muttermal auf der Nase.

Zwischen Silvester, 18 Uhr, und Neujahr, 6 Uhr, zählte die Bremer Polizei 287 Einsätze. In weiteren etwa 100 Fällen „haben Bundespolizisten in der Silvesternacht im Bremer Hauptbahnhof für Ordnung gesorgt“, wie ein Sprecher am Mittwoch formulierte. „Insbesondere nach Mitternacht verhielten sich zahlreiche Reisende provokant oder aggressiv.“ 85 Personen seien „belehrt oder mit Platzverweisen an die frische Luft gesetzt“ worden. In mehreren Fällen haben die Bundespolizisten Drogen beschlagnahmt – Marihuana, Kokain, Ecstasy-Pillen.

+ Nebel am Neujahrsmorgen in der Innenstadt. Foto: KUZAJ

Jahresauftakt im Knast

Gegen einen 26-jährigen Mann, der „wegen aggressiven Verhaltens überprüft wurde“, lag – wie sich herausstellte – im Zusammenhang mit einem Körperverletzungsdelikt ein Strafbefehl über 1 200 Euro vor. Für den Mann beginnt das neue Jahr nun hinter Gittern. „Weil er den Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er zum Antritt einer Freiheitsstrafe von vier Monaten in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert“, so der Sprecher.

Von einem „enorm hohen Einsatzaufkommen“ berichtete am Mittwoch auch die Bremer Feuerwehr. Allein im Rettungsdienst wurden 150 Einsätze registriert. „Hier wurden die Kräfte neben dem Alltagsgeschäft durch Einsätze gebunden, für die unter anderem der falsche Umgang mit Feuerwerkskörpern und/oder der übermäßige Genuss von Alkohol verantwortlich waren“, hieß es weiter. Hinzu kamen weitere 75 Einsätze im Lösch- und Hilfeleistungsdienst.

An der Günther-Hafemann-Straße in Blockdiek zum Beispiel brannte das Dachgeschoss eines vierstöckigen Wohnhauses. 20 Bewohner retteten sich ins Freie – „teilweise in Nachthemd und Pyjama“, wie es hieß. Der Einsatzleiter der Feuerwehr organisierte einen Bus der Bremer Straßenbahn AG (BSAG), in dem sich die Hausbewohner während des Einsatzes aufwärmen konnten.

In den Wohngebäuden der Grohner Düne hatte die Feuerwehr „nahezu zeitgleich“ drei größere Einsätze. Es brannte dort in einer Wohnung und auf einem Balkon. In einem Hof hatte zudem Unrat Feuer gefangen. Es seien keine Menschen „ernsthaft verletzt“ worden, hieß es bei der Feuerwehr weiter.

+ Eisbärmutter „Valeska“ und ihre Zwillinge, aufgenommen am Neujahrsmorgen um 2.46 Uhr. Die Bärin und ihre Jungen sind gut durch die Silvesternacht gekommen, sagte Zootierarzt Bastian Lange. Foto: ZOO AM MEER BREMERHAVEN

„Valeska“ bleibt ruhig

Aufatmen im Bremerhavener Zoo am Meer. Böller-Lärm und ungewohnte Gerüche hätten die Eisbärin „Valeska“ nervös machen können – so die Befürchtung vor Silvester (wir berichteten). Die schwere Bärin hätte ihre Anfang Dezember geborenen Zwillinge dadurch in Gefahr bringen können. Doch alles lief glatt. „,Valeska‘ und die Zwillinge haben die Silvesternacht gut überstanden“, sagte Zootierarzt Bastian Lange am Mittwoch.

Der Zoo hatte die Wurfhöhle extra schallgedämmt, zudem wurde Musik eingespielt. An die Bevölkerung wurde appelliert, in der Nähe des Zoos nicht zu knallen. Zudem war der Willy-Brandt-Platz vorsichtshalber gesperrt worden. Diese Sperrung habe „erheblich dazu beigetragen“, dass alles gut gegangen ist, sagte Lange.