Bewaffnete Teenager überfallen Tierfachmarkt

Zwei Teenager haben in Bremen-Vegesack einen Fachmarkt für Tiernahrung überfallen und die Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht.

Bremen - Die beiden Jugendlichen betraten das Geschäft an der Hermann-Fortmann-Straße in Vegesack am Freitag gegen 18.50 Uhr. Sie bedrohten die Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderten Bargeld. Als die 29-jährige Angestellte die Herausgabe verweigerte, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Bevor die beiden aus dem Markt rannten, schoss einer der beiden noch gezielt in den Boden. Alarmierte Einsatzkräfte stellten am Tatort eine Patronenhülse aus einer Schreckschusswaffe sicher. Das teilt die Polizei mit.

Überfall in Bremen-Vegesack: Täterbeschreibung

Die Täter sollen etwa 14 Jahre alt sein. Beide trugen eine schwarze Jacke mit Kapuze und blaue, ins Gesicht gezogene Schals. Hinweisgeber melden sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/362-3888.