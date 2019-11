Betrunkener BMW-Fahrer rammt Mercedes und landet im Vorgarten

Ein betrunkener 19-Jähriger ist in der Nacht zu Montag mit seinem BMW durch Bremen-Huchting gerast und hat einen Mercedes gerammt. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.

19-Jähriger betrunken und riskant in Bremen unterwegs

unterwegs Er rammt Mercedes mit zwei Insassen

mit zwei Insassen Polizei beschlagnahmt Führerschein

Bremen - Der 19-Jährige war gegen 23.30 Uhr laut Zeugenaussagen deutlich zu schnell auf der Huchtinger Heerstraße Richtung Bremer Innenstadt unterwegs. Er fuhr zu dicht auf, benutzte dabei das Fernlicht und fiel durch riskante Überholmanöver auf.

Bremen: Mercedes-Insassen verletzt

An der Kreuzung Huchtinger Heertraße/Heinrich-Plett-Allee rammte er einen gerade abbiegenden Mercedes, knallte danach gegen einen Zaun und kam in einem Vorgarten zum Stehen. Die 28-jährige Fahrerin des Mercedes und ihr 28-jähriger Beifahrer wurden bei dem Aufprall verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Polizei Bremen beschlagnahmt Führerschein

Die Polizei stellte bei dem 19-Jährigen einen erhöhten Atemalkoholwert fest und beschlagnahmte daraufhin seinen Führerschein. Gegen ihn läuft nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs; eine Blutentnahme wurde angeordnet. Es entstand ein geschätzter Schaden von knapp 20.000 Euro, teilt die Polizei mit.

