Ins Schaufenster gefahren: Betrunkener Fahrer will lieber weiterschlafen

Sachschaden über 10.500 Euro

+ © Polizei Bremen Der Fahrer fuhr direkt in das Schaufenster. © Polizei Bremen

Bremen-Gröpelingen - Ein alkoholisierter 23-Jähriger ist am frühen Donnerstagmorgen mit seinem Auto in das Schaufenster eines Modegeschäftes in Bremen-Gröpelingen gefahren. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.