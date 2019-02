Besucheransturm bei den Hochschultagen der HfK

Ideen-Flut auf vier Etagen

+ © Kowalewski Einblicke in die Hochschultage der Hochschule für Künste: Foelke Wagner (ganz oben) zeigt Entwürfe aus dem Modeprojekt „Common exit“. Johanna Hannemann mit ihrem Hängesessel aus Makramee (unten links). Ivo Kiefer (unten rechts) zeigt sein Gemälde, das die vierte Dimension behandelt. © Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Makramee als Möbel: Ein Sessel hängt an der Decke. Auf ihm kann man bequem sitzen und dabei ein wenig schaukeln. Die Sitzfläche ist ein Geflecht mit vielen Mustern zwischen Rundhölzern, die an Seilen hängen. Vier Stockwerke voll mit kreativen Ideen aus den Fächern Inegratives Design, Digitale Medien und Freie Kunst erwiesen sich am Sonnabend bei den Hochschultagen der Hochschule für Künste (HfK) als Publikumsmagnet. In den für Besucher geöffneten Präsentationsräumen herrschte Hochbetrieb.