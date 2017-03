Bremen bekommt Wolfsberater

Bremen - Von Martin Kowalewski. Ein Runder Tisch mit 17 Teilnehmern zum Umgang mit Wölfen in Bremen hat am Montag für positive Resonanz bei den Teilnehmern gesorgt. „Das lief wirklich richtig gut“, sagte am Nachmittag Jens Tittmann, Sprecher des Umweltressorts. Ein Ergebnis ist, dass Bremen einen eigenen Wolfsberater bekommt, bisher gibt es nur eine Kooperation mit Niedersachsen. Es seien schon drei Namen für mögliche Fachleute genannt worden, so Tittmann. Der Wolfsberater wird auch als Ansprechpartner für Landwirte zur Verfügung stehen.

Annette Siegert, Wolfsbotschafterin beim Naturschutzbund Bremen (Nabu), begrüßte die neue Personalie. „Es ist gut, dass Bremen die Kollegen im Umland nicht weiter belastet“, sagte sie. Auch ein mögliches Monitoring und die Anfertigung von Karten zum Auftauchen von Wölfen seien für den Nabu interessant.

Die Landwirte können etwas aufatmen. „Wir werden die Ausgleichsregelungen bei Schadensfällen aus Niedersachsen übernehmen. Allerdings wird berücksichtigt, dass in Bremen Schutzmaßnahmen weitaus schwieriger zu realisieren sind. Wir wollen wohlwollend prüfen, ob Entschädigungen auch ohne solche Maßnahmen rechtlich möglich sind“, so Tittmann. „Wir werden aber einen eindeutigen Nachweis verlangen, dass es sich tatsächlich um einen Wolfsriss handelt.“

Ralf Hagens, Präsident der Landwirtschaftskammer Bremen, zeigte sich ebenfalls sichtlich zufrieden und betonte die Bedeutung einer schnellen und unbürokratischen Schadensregulierung bei Wolfsrissen, die nun näher rücke.

„Da ist ein Wolfsberater vor Ort eine wichtige Hilfe. Er stellt Losung und Speichelproben sicher, aus denen DNA-Nachweise gewonnen werden“, sagte er. Ohne Schadensregulierung würden die Bauern ihre Tiere mitunter nicht mehr auf die Weiden lassen, die zumeist auch unter Naturschutz stünden. „Das hätte dann auch Folgen für die Schutzziele. Die Wiesenbrüter würden wegbleiben. Diese legen ihre Eier meist in die Ecken, die die Rinder freigefressen haben“, sagte Hagens.

„Ohne Weidetierhaltung sind die Schutzziele nicht zu erreichen.“ Einzäunungen und der Einsatz von Herdenhunden seien in Bremen nicht möglich. Zäune seien kaum mit den Schutzrechten vereinbar. Zudem seien sie teuer, kaum öffentlich gefördert und stellten kein Wolfshindernis dar. „Sie können 30 Zentimeter tief in die Erde gehen und 1,80 Meter in die Höhe. Der Wolf schafft es, da durchzukommen“, sagte Hagens. Herdenhunde eigneten sich nicht für den urbanen Raum. „Die verteidigen die Herde dann auch gegen Hunde von Passanten“, so Hagens.

In den nächsten Tagen werden sich Vertreter des Umweltressorts und der Polizei treffen. Staatsrat Ronny Meyer betonte, dass der Schutz des Menschen an erster Stelle stehe. „Ist Gefahr im Verzug, ist die Polizei zuständig, um einzugreifen. Für andere Zweifelsfälle wird es eine Expertenkommission geben, etwa wenn ein Wolf sich mehrfach Menschen nähert und man nicht genau weiß, ob das noch ein normales Verhalten ist“, sagte Tittmann. Die Kommission würde beraten, Entscheidungen zu einer möglichen Abwehr von Wölfen müsse aber das Umweltressort fällen.

Hagens gab zu bedenken, dass eine Nutztierherde, durch einen Wolfsriss in Panik versetzt, auch eine Gefahr für benachbarte Straßen und damit für Menschen werden könne.

Marcus Henke, Vizepräsident der Landesjägerschaft, betonte, dass Wölfe nur ein geringes Risiko für Menschen in Bremen darstellten. „Dass ein Wolf in Bremen auftaucht, ist aber ein real mögliches Szenario. Wir haben jetzt festgestellt, welche Fragen das aufwirft und dass Bremen spezifische Lösungen braucht“, sagte er.

Ein weiterer Runder Tisch soll Ende April oder Anfang Mai stattfinden. Tittmann geht davon aus, dass sein Ressort bis zum Sommer abstimmungsfähige Vorschläge machen kann.

In Bremen war es in den vergangenen Wochen zu Wolfssichtungen gekommen. Während man sich bei den in Borgfeld gesehenen Tieren uneins ist, ob es sich um Wölfe handelte, sind sich Umweltressort und Jäger bei einem Tier in Bremen-Nord sicher, dass es Meister Isegrim war.