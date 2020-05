Bremen baut mit angezogener Handbremse

Statistiker zählen weniger Neubauten und weniger Baugenehmigungen in der Hansestadt

+ Tendenz sinkend: In der Stadt Bremen wurden 2019 weniger Wohnungen fertigestellt und weniger Neubauten genehmigt als ein Jahr zuvor. Foto: ESSER

Bremen – Bremen baut. Große Baugebiete entstehen unter anderem mit der „Gartenstadt Werdersee“ in Habenhausen, mit dem Stiftungsdorf „Ellener Feld“ in Osterholz und dem „Neuen Hulsberg-Viertel“ auf dem Areal des Klinikums Bremen-Mitte zwischen Bismarckstraße, St.-Jürgen-Straße und Am Schwarzen Meer. Und auch sonst gibt es diverse kleine bis mittelgroße Bauvorhaben in der Stadt.