B wie Baustellen - der ultimative Adrenalin-Kick

Von Thomas Kuzaj. Am Herdentorsteinweg wird gegenwärtig, wir erwähnten es, für 1,6 Millionen Euro gebaut. Das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) will mit den Arbeiten im November fertig werden – bevor in der Innenstadt das Weihnachtsgeschäft beginnt.

Ziel der Verkehrsplaner ist eine „bessere Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn, um den Fußgängern mehr Raum zu geben und die bisher häufig auftretenden Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern zu vermeiden“, wie es offiziell hieß.

Die Bremer lieben ihre Baustellen, sonst gäbe es ja nicht so viele davon. Vielleicht ist es auch Hassliebe, wer weiß. Egal, versuchen wir uns an einer Zwischenbilanz. Nach nicht repräsentativen Erhebungen lässt sich jedenfalls sagen, dass sich die Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern am Herdentorsteinweg seit Beginn der Bauarbeiten noch einmal verschärft haben. Von Konflikten mit und unter Autofahrern ganz zu schweigen.

Und erst die inneren Konflikte mancher Verkehrsteilnehmer... Über all das wird nun – wie berichtet – viel diskutiert, geklagt und geschimpft. Der Herdentorsteinweg ist im Gespräch. Ohne Baustelle wäre das kaum denkbar. Und so drängt es sich doch geradezu auf, aus der Sache mal was Kreatives zu machen.

Vorschlag: „Adventure Park Herdentor“

Im Fitnessstudio und im Abenteuerurlaub geben die Menschen viel Geld dafür aus, sich quälen zu dürfen und mal so richtig an ihre Grenzen zu gehen. Auch an die Grenze des Erträglichen. Und genau hier liegt eine schöne Einnahmequelle für das arme Bremen. Ja, richtig – die Baustelle am Herdentorsteinweg, sie muss bleiben. Über den November hinaus; am besten für immer.

Das Areal wird umbenannt in „Adventure Park Herdentor“ (APH). Fußgänger-, Rad- und Autofahrer können hier – gegen Eintritt, versteht sich – in ungebremster Freude die tollsten Echtzeit-Abenteuer erleben. Hier gibt’s den ultimativen Adrenalin-Kick. Hier wird man gereizt bis aufs Blut.

Denn im „Adventure Park Herdentor“ tobt das innerstädtische Leben: Fußgänger müssen versuchen, in weniger als einer halben Stunde von der Bahnhofstraße zum Wall zu kommen – ohne rote Ampeln zu überqueren, ohne vor verirrte Autos zu laufen, ohne von rasenden Radlern umgenietet zu werden.

Radfahrer müssen probieren, in einer Minute vom Wall zum Hillmannplatz zu fahren – ohne rote Ampeln oder gar den Autoverkehr zu beachten. Für jeden Fußgänger, der zur Seite, in die Büsche oder in den Wallgraben springen muss, gibt’s einen Extrapunkt.

Autofahrer müssen versuchen... ach, lassen wir das. Bremen lässt sich die innovative Einnahmequelle ja doch wieder entgehen. So ist es ja oft bei den bremischen Baustellen – einfach nicht zu Ende gedacht.