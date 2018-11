Bauarbeiten am Herdentorsteinweg enden 14 Tage früher als geplant

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Es war, als habe der Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) dem Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne) einen Streich gespielt. Als Lohse am Freitagvormittag den umgestalteten Herdentorsteinweg wieder freigeben wollte, war noch gar nicht alles freigeräumt – unter anderem, weil Baumschnittarbeiten im Gange waren.

Lohse aber ließ sich nicht aufhalten – von wem denn auch – und erklärte die Bauarbeiten dennoch für beendet. Bauarbeiten, die für viel Kritik gesorgt hatten. Ende August hatten die Arbeiten im Bereich Wall/Herdentor begonnen. Ziel der Verkehrsplaner war eine „bessere Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn, um den Fußgängern mehr Raum zu geben und die bisher häufig auftretenden Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern zu vermeiden“. Kosten: 1,6 Millionen Euro; 75 Prozent davon Bundesmittel (Förderung nach dem „Entflechtungsgesetz).

Kritik kam unter anderem von den City-Kaufleuten – wegen des Zeitpunkts der Arbeiten. Und wegen der Gleichzeitigkeit verschiedener City-Baustellen. Dr. Jan-Peter Halves, Geschäftsführer der Einzelhändlervereinigung City-Initiative, wünschte sich am Freitag noch einmal „mehr Miteinander“ bei der Abstimmung von Baumaßnahmen.

Lohse jubilierte derweil. Bis Mitte November sollten die Arbeiten am Herdentorsteinweg eigentlich dauern, nun sei man 14 Tage früher damit fertig – pünktlich vor dem Beginn des Weihnachtsgeschäfts in der Innenstadt.

+ Umwelt-, Bau- und Verkehrssenator Joachim Lohse bei der Freigabe des umgestalteten Herdentorsteinwegs. © Kuzaj

Früher, so Lohse, seien sich Radfahrer und Fußgänger am Herdentorsteinweg immer in die Quere gekommen. „Ganz besonders“ im Weihnachtsgeschäft sei hier ein „Hemmnis“ auf dem Weg in die City gewesen. „Das ist schon vor Jahren erkannt worden.“ Verbreiterung des Gehwegs, Verlegung des Radwegs, Wegnahme einer Autospur – so habe man die Sache nun gelöst. Lohse dankte „allen, die Geduld hatten“. Und: „Ich habe mich auch ein paar Tage geärgert, dass ich Umwege gehen musste auf dem Weg in die City.“

Mails habe er auch bekommen, so der Senator weiter. Von einer Stunde Wartezeit auf dem Weg ins Parkhaus Mitte sei da zum Beispiel die Rede gewesen. Da frage man sich dann schon, ob „das alles ernst zu nehmen“ sei, was da an Kritik komme. Lohse sieht es so: „Ohne Aufregung machen die Bremer das halt nicht.“ Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) sei der einzige gewesen, der sich in der Presse für die Maßnahme ausgesprochen habe.

Zwischen Bahnhofstraße und Wall hat sich nun am Herdentorsteinweg einiges geändert. Die Straßenquerung zur Bus- und Bahnhaltestelle (Höhe Birkenstraße) wurde deutlich verbreitert und barrierefrei gestaltet, barrierefrei ist nun auch der Übergang Höhe Bahnhofstraße. An der Kreuzung von Herdentorsteinweg und Wall haben Fußgänger und Radfahrer nun deutlich längere Grünphasen, so Martin Stellmann vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV). Je nach „Verkehrsmenge“ könnten das „bis zu 30 Sekunden“ pro Ampelphase sein.