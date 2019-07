Bremen-Olé: Ballermann-Party auf der Bürgerweide

Bremen feiert am Samstag auf der Bürgerweide. Die Ole-Partyreihe macht Station in der Hansestadt. 15.000 Zuschauer werden erwartet.

Bremen - Die Bremer und die Buten-Bremer sind wetterfest. Das haben sie häufig bewiesen. Auch bei diversen Bremen-Ole-Partys auf der Bürgerweide. Die Aussichten für Sonnabend sind nicht sonderlich vielversprechend. Regen soll es geben. Aber der Regen wird wärmer. Das Bier wird fließen. Und die geschätzten 15.000 Zuschauer werden mitsingen. Lauter und immer lauter.

Zurück auf Start: Einlass für das Publikum ist ab 12 Uhr. Gegen 13 Uhr beginnt das Spektakel auf der Bühne. Die Aufwärmphase zum Auftakt bestreitet die „Hermes House Band“ aus Rotterdam mit bekannten Partyhits vom Schlage „Country Roads“, „Que sera sera“ und „Live is life“.

Michael Wendler bei Bremen Óle am Start

Oranje boven – mit Eloy de Jong , in den 90er Jahren Mitglied der Boygroup „Caught in the Act“, steht um 13.40 Uhr schon der nächste Holländer auf der Bühne.

Weiter geht es mit Michael Wendler. Der 47-Jährige, der zuletzt vor allem mit und wegen seiner 18-jährigen Freundin Schlagzeilen macht, gilt in Bremen nicht wirklich als Publikumsliebling. Buhrufe sind programmiert. Der Wendler tritt von 14.10 bis 14.50 Uhr auf. Ihm folgen das ewige Schlagersternchen Michelle („Ich würd’ es wieder tun“, 14.50 Uhr) und DSDS-Juror und DSDS-Sieger (von 2011) Pietro Lombardi („Mein Herz“, 15.30 Uhr).

+ Aus Mallorca an die Weser: Mia Julia zählt zum Stamm der Partysänger-Kolonne. © Kowalewski

„Cowboy und Indianer“ zur Bremen-Olé-Kaffeezeit

Zur Kaffeezeit (16 Uhr) beginnt die Mallorca-Zeit auf der Bürgerweide – mit Olaf Henning („Cowboy und Indianer“) und „Honk“ („Hallo, Helmut“, 16.30 Uhr). In die kurze Ballermann-Pause preschen die Lokalmatadoren „Klaus und Klaus“ mit der „Nordseeküste“ und so weiter.

Weiter geht es um 17.30 Uhr mit den „Atzen“, sprich mit „Manny Marc“ und „Frauenarzt“, Ex-Pornosternchen Mia Julia (18.10 Uhr) und dem Kölner Schlagzeilenproduzenten und Stimmungsmacher Willi Herren (19 Uhr).

Mia Julia bei Bensemann's in Affinghausen Festwirt Karl-Heinz Bensemann hatte eine mitreißende Bühnenshow versprochen – und sollte recht behalten. „Malle-Star" Mia Julia gestaltete Freitagabend mit der Mallorca-Party den Auftakt des Schützenfestes in Affinghausen. Endlich wieder Malle, M.I.A. meine Gang – Dorfkind: Mia Julia brauchte nicht lange, um den Zeltboden zum Beben zu bringen. © Mediengruppe Kreiszeitung / Carsten Schlotmann Festwirt Karl-Heinz Bensemann hatte eine mitreißende Bühnenshow versprochen – und sollte recht behalten. „Malle-Star" Mia Julia gestaltete Freitagabend mit der Mallorca-Party den Auftakt des Schützenfestes in Affinghausen. Almklausi und Lorenz Büffel bringen die Menge zum Kochen

Weiter geht es mit der jungen blonden Newcomerin Scarlet Flair (19 Uhr), „Almklausi“ („Mama Laudaa“, 20.15 Uhr), Oli P. (21 Uhr), Lorenz Büffel („Johnny Däpp“, 21.45 Uhr), Carolina (22.05 Uhr) und dem deutschen DJ-Duo „Stereoact“ (22.20 Uhr). Gegen 23 Uhr endet die Sause.

+ Dauergäste bei „Bremen Olé“: Willi Herren aus Köln (l.) und Lokalmatador Klaus Baumgart von „Klaus und Klaus“ aus Oldenburg. © Kowalewski

Übrigens: Die meisten Schlagerstars haben am Sonnabend einen Doppelpack zu absolvieren. Zeitgleich findet auch in Rostock eine „Olé“-Party statt. Dort legen „Klaus und Klaus“ um 13 Uhr los, Pietro tritt erst um 20.20 Uhr auf und „Die Atzen“ um 21.30 Uhr.

Wendler und Herren beim Sommerhaus der Stars

Der Wendler und der Willi treffen sich schon bald wieder – „der RTL“ hat sie ab 23. Juli für das „Sommerhaus der Stars“ gebucht, den einen mit seiner Freundin Laura Sophie, den anderen mit seiner Frau Jasmin. Schau'n mer mal! Oder auch nicht.

Restkarten ab etwa 20 Euro gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen der Kreiszeitung.

Bremen Olé 2019: Der Zeitplan der Stars