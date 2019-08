Zwei Männer verletzen Jugendlichen mit Messerstich

Ein Angreifer vorläufig festgenommen

In Bremen ist ein 17-Jähriger von zwei 20 Jahre alten Männern mit einem Messer verletzt worden. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Bahnhofsvorstadt.