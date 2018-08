„Autofreier Stadtraum“ veranstaltet Programm zur europäischen Mobilitätswoche

Zufallstreffer: Eine fast unbefahrene Hochstraße am Breitenweg. Am 16. September sind bei der ADFC-Hochstraßentour Tausende von Radfahrern auf Bremer Hochstraßen und Autobahnen unterwegs – eben dort, wo sie ansonsten nichts zu suchen haben.

Bremen - Von Jörg Esser. Fahrradstraßen, Fahrrad-Premiumrouten, Fahrradquartiere – Bremen gilt als Fahrradstadt. Doch es geht noch mehr. Der Verein „Autofreier Stadtraum“ will die Stadt „anders, radikaler und moderner denken“. Eine nachhaltige Mobilität gilt als Ziel. Und eine Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer. Denkanstöße sollen diverse Veranstaltungen rund um die europäische Mobilitätswoche (16. bis 22. September) liefern.

„Wir wollen das ,Lebensgefühl Fahrrad‘ noch bewusster in die Stadt transportieren“, sagt Susanne von Essen vom „Autofreien Stadtraum“. Dem Verein geht es vor allem darum, den Umweltverbund aus Fußverkehr, Radverkehr und öffentlichem Nahverkehr (ÖPNV) zu fördern und auszubauen. „Es ist nicht unser Ziel, das Auto abzuschaffen“, ergänzt Ralph Saxe. Er sagt: „Die fahrradfreundlichsten Städte sind auch die stauärmsten.“

Tobias Wolf vom Fahrradclub ADFC verweist schließlich darauf, dass die Bremer Radwege dem steigenden Radverkehr nicht mehr gewachsen seien und zu Holperpisten geworden sind. Und die überall am Straßenrand parkenden Autos sind den „Stadtraum“-Aktivisten ein Dorn im Auge. Auch weil sie jede Menge Verkehrsfläche und damit Stadtfläche beanspruchen. Wolf: „Ein Car-Sharing-Fahrzeug ersetzt zehn bis zwölf Autos.“

Also: Es geht zunächst darum, den Stadtraum neu zu entdecken und zu erleben und dann neu zu denken. Und dazu hat der Verein für alle Bremer und Buten-Bremer ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Los geht es am Montag, 10. September, mit einer verkehrspolitischen Straßenbahnfahrt auf der Strecke der geplanten Linie 5 in die Überseestadt. Start des „Tram-Talks“ ist um 19 Uhr an der Haltestelle Domsheide. Zentrales Thema ist ein „ticketloser ÖPNV“.

Vom Bund sei in absehbarer Zeit keine Verkehrswende zu erwarten, sagt der Verkehrssoziologe Prof. Dr. Stephan Rammler. „Der Umbruch muss von unten kommen.“ Rammler spricht am Freitag, 14. September, in der Markthalle Acht auf dem Domshof über die Zukunftsfähigkeit der Mobilität. Mit dabei sind Bremens Finanzsenatorin und Bürgermeisterin Karoline Linnert (Grüne) und Weyhes Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD).

„Caio, Auto“ heißt es provokant am Mittwoch, 19. September, im „Kukoon“ (Buntentorsteinweg 25). Ab 19.30 Uhr präsentiert Prof. Dr. Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin Thesen, wie urbane Mobilität zukünftig ohne Privateigentum am Auto funktionieren kann. Ein Highlight der Mobilitätswoche ist die Hochstraßentour des ADFC. Am Sonntag, 16. September, geht es ab 10.30 Uhr vom Ludwig-Franzius-Platz am Europahafen in der Überseestadt aus mit dem Fahrrad quer durch die Stadt – auch über Autobahnen und Hochstraßen. Die Tour ist auch eine Demo für „mehr Platz für das Fahrrad in der Stadt“. Erwartet werden einige tausend Teilnehmer auf zwei Rädern.

Nähere Infos zum Programm gibt es im Netz.

www.autofreierstadtraum.de