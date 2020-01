Sekundenschlaf? Autofahrer prallt gegen Hofeinfahrt

Ein 50-jähriger Mann ist in Bremen-Osterholz vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs gegen die Backsteinpfeiler einer Hofeinfahrt gefahren. Dabei wurde seine Beifahrerin schwer verletzt.

Bremen - Der 50-jährige Fahrer war am Sonntag gegen 18.50 Uhr auf der Straße Ehlersdamm in Richtung Osterholzer Heerstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Osterholzer Heerstraße verlor er die Kontrolle über sein Auto und fuhr gegen die Backsteinpfeiler einer Hofeinfahrt. Teile des Pfeilers flogen gegen eine Hauswand und beschädigten diese, auch der Zaun eines Nachbarhauses wurde beschädigt.

Bei dem Aufprall verletzte sich die Beifahrerin des 50-Jährigen schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Auto wurde abgeschleppt, teilt die Polizei mit.

Warum es zu dem Unfall kam ist unklar; der Fahrer gab an, er sei in einen Sekundenschlaf gefallen. Ein Atemalkoholtest blieb negativ. Es entstand ein geschätzter Schaden von mehr als 20.000 Euro.