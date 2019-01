Ausnahmezustand am Ortsamt Mitte: Gerüst mit Betongewichten trägt Schutz

Dachschaden

+ © Kowalewski Ein dichtes Rohrgerüst, Betonblöcke als Stabilisierung, oben ein Schutzdach: Blick auf die Rückseite des Ortsamts Mitte/Östliche Vorstadt. Das Gebäude hat einen Dachschaden. © Kowalewski

Bremen – Von Martin Kowalewski. Ausnahmezustand am Ortsamt Mitte/Östliche Vorstadt: Das Gebäude ist von einem großen Stahlgerüst umgeben, unten beschwert mit 40 Betonblöcken mit einem Gewicht von je zweieinhalb Tonnen. Auf dem Gerüst ruht in 18 Metern Höhe ein Schutzdach mit 455 Quadratmetern Fläche. Das Dach ist undicht, schnell musste Schutz vor Niederschlägen her. Es werden noch Schutzfolien an den Seiten angebracht.