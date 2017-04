Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

Bremen - Bei einem Streit in einer Asylunterkunft in der Innenstadt ist am Donnerstagabend ein 17-Jähriger erheblich verletzt worden. Lebensgefahr soll nicht bestehen, sagte am Freitag ein Polizeisprecher.

Als Tatverdächtiger wurde vorübergehend ein 16-Jähriger festgenommen – der Bruder des Verletzten. Er soll dem 17-Jährigen in der Unterkunft an der Faulenstraße Stichverletzungen zugefügt haben.

Täter wieder auf freiem Fuß

Die Polizei geht davon aus, dass es bei der Auseinandersetzung um „innerfamiliäre Streitigkeiten“ gegangen ist. Während der 17-Jährige im Krankenhaus versorgt werden musste, wurde sein jüngerer Bruder nach der Festnahme wieder auf freien Fuß gesetzt.

