„Aus den Akten auf die Bühne“: Riskante Reisen für die Polarforschung

Bremen - „Vom Eis gebissen – Im Eis vergraben. Geschichten aus der deutschen Polarforschung“ ist die zwölfte Produktion aus der Reihe „Aus den Akten auf die Bühne“ der Uni Bremen und der Bremer Shakespeare Company (BSC). Die szenische Lesung feiert am Mittwoch, 23. Mai, um 19 Uhr im Deutschen Schifffahrtsmuseum Bremerhaven Premiere.

In Bremen bringen die Geschichtsstudenten der Uni und Schauspieler der BSC das Stück am Montag, 28. Mai, im Theater am Leibnizplatz (Schulstraße 26) auf die Bühne. Beginn ist um 19.30 Uhr. Ziel der Veranstaltungsreihe sei es, „Akten auf der Bühne zum Sprechen zu bringen und so einem breiten Publikum historische Forschung zu vermitteln“, so die Uni. Die neueste szenische Lesung bringt die ersten deutschen Forschungsreisen ins „ewige Eis“ auf die Bühne. Sie ist in Zusammenarbeit mit dem Archiv für deutsche Polarforschung des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung (AWI) und unter der Leitung von Dr. Eva Schöck-Quinteros (Institut für Geschichtswissenschaft der Uni) und Peter Lüchinger von der BSC entstanden.

Zum Inhalt: Vor 150 Jahren, am 24. Mai 1868, brechen Kapitän Koldewey und elf Mann Besatzung mit dem Segelschiff „Grönland“ in Richtung Arktis auf. Die Fahrt geht als erste deutsche Polarexpedition in die Geschichtsbücher ein. Schon im Juni 1869 startet Koldewey zu der zweiten deutschen Nordpolarexpedition.

Leben in Einsamkeit und Kälte

Die Bremer Akteure interessierte bei der Ausarbeitung der szenischen Lesung: Was trieb die Polarforscher zu ihren riskanten Reisen in die Eiswüste? Mit welchen Erfahrungen und Erkenntnissen kehrten sie – wenn überhaupt – zurück? Wie veränderten die Ergebnisse ihrer Expeditionen heutige Vorstellungen von der Welt? Welche politischen und wirtschaftlichen Interessen gab es an der Polarforschung?

In der Lesung kommen nach einer Mitteilung der Universität Forscher wie Alfred Wegener, Johannes Georgi, Fritz Löwe und Ernst Sorge zu Wort. Sie berichten über ein Leben in Einsamkeit und Kälte, über Konflikte und Freundschaft, über die lange Trennung von ihren Frauen und auch über die Bedeutung von vierbeinigen Begleitern.

Projekt bereits mehrfach ausgezeichnet

Das Projekt „Aus den Akten auf die Bühne“ wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, zuletzt hat es im Wettbewerb „Theater macht Geschichte. Künstlerische Interventionen für die Zukunft“ der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ überzeugt: Für die Realisierung des Stücks „Keine Zuflucht. Nirgends: An Land und auf dem Meer“ erhalten die Beteiligten 37.000 Euro. Es thematisiert das Versagen der teilnehmenden Staaten auf der Konferenz von Evian 1938, die sich nicht auf die Aufnahme von 500.000 deutschen und österreichischen jüdischen Staatsbürgern einigen konnte.

Weitere Aufführungen von „Vom Eis gebissen – Im Eis vergraben“ im Theater am Leibnizplatz gibt es am Dienstag, 12. Juni, sowie am Mittwoch, 20. Juni, jeweils um 19.30 Uhr. Die Karten kosten jeweils 13 Euro (ermäßigt sechs Euro). - vr