Atlantic-Gruppe modernisiert das Hotel am Airport für drei Millionen Euro

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Wer nach oben schaut, blickt direkt in den Himmel. Nicht ungewöhnlich? Doch! Denn dieser blaue Himmel mit weißen Wölkchen ist nicht etwa an der frischen Luft zu sehen, sondern in einem Zimmer – wenn der Bewohner an die Decke schaut. Das ist der Clou im Atlantic Hotel Airport. Die Atlantic-Gruppe saniert das 1996 gebaute Hotel jetzt für drei Millionen Euro. Das neue Interieur widmet sich ganz dem Thema Fliegerei.

Alle 112 Zimmer werden neu gestaltet, sagte am Mittwoch Holger Römer, Sprecher der Zech Group. Die Bremer Unternehmer Kurt Zech und Joachim Linnemann (Grosse Immobilien) haben die Atlantic-Gruppe 1992 gegründet. Mittlerweile existieren allein im Land Bremen insgesamt sechs Atlantic Hotels (Airport, Grand Hotel in der City, Universum, Galopprennbahn, Vegesack, Sail City in Bremerhaven). In Vegesack eröffneten Zech und Linnemann das erste Hotel der Gruppe. Mittlerweile gibt es etwa 15 Häuser als Atlantic oder Severins, unter anderem auch auf Sylt und am Arlberg (Österreich). Die Gruppe hat 1 100 Mitarbeiter.

Gerade erst im Sommer war die Erweiterung für das 2010 an der Bredenstraße gebaute Grand Hotel (Investion: 16,3 Millionen Euro) fertig geworden. Und nun folgt die millionenschwere Modernsieriung des 22 Jahre alten Atlantic Hotels am Airport. Hoteldirektor Tim Langer wertet das als „klares Bekenntnis zum Standort“. Langer: „Wir haben großes Vertrauen in die weiterhin positive Entwicklung der Airport-Stadt.“ Mit der neuen Ausstattung unter dem Motto Fliegerei spiegele das Vier-Sterne-Haus seinen Standort direkt am Flughafen wider, betonte der Direktor. Die ersten 20 Zimmer sind bereits fertig, bis Mai 2019 sollen die Arbeiten vollständig abgeschlossen sein. In den vergangenen fünf Jahren wurden bereits die Lobby, das Restaurant „Blixx“ sowie der Veranstaltungsbereich modernisiert.

+ Blick in eines der modernisierten Zimmer im Atlantic Hotel Airport. Insgesamt investiert die Atlantic-Gruppe um Kurt Zech und Joachim Linnemann drei Millionen Euro in das Projekt. © Zech Group

Der Umbau liegt in den Händen des Münchener Architekten Christian Olufemi, der bereits an den Hotelprojekten Severins auf Sylt und dem Neubau des Grand Hotels Bremen beteiligt war.

Wer sich in den Zimmern umschaut, entdeckt einige Elemente aus der Luftfahrt, wobei der Himmel der Knüller ist. Es handelt sich übrigens um ein extra zu diesem Zweck aufgenommenes Foto des Bremer Himmels, so die Macher. Langer: „Die Weite des Himmels soll für den Gast im Raum spürbar werden.“

Des Weiteren dient im Zimmer ein Trolley als Tischchen, die Tagesdecke ziert ein Flugzeug. Langer hofft, durch die Modernisierung künftig neben Business-Reisenden mehr touristische Gäste gewinnen zu können. Komplettiert wird die Sanierung durch einen neuen Fitnessbereich.